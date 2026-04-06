Hasta 13 meses sin intereses: Liverpool pone en oferta Xiaomi Redmi Note 15 Pro con smartwatch y audífonos incluidos

El Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G aterrizó en Liverpool con una propuesta que difícilmente pasa desapercibida: por $9,999 MXN entra en un combo con un smartwatch y audífonos para hacer la experiencia completa.

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¿Qué ofrece el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G?

Este gama media premium no llega a competir por precio, sino por resistencia. Su pantalla AMOLED Crystal de 6.83 pulgadas brilla con fuerza: alcanza 3,200 nits en pico máximo. Traducción: podrás revisar notificaciones o ver series bajo el sol intenso de Guadalajara o Cancún sin entrecerrar los ojos. La resolución 1.5K y los 120 Hz de refresco hacen que cada deslizamiento se sienta fluido, mientras el Gorilla Glass Victus 2 protege la inversión ante caídas accidentales.

El motor que mueve al equipo es el MediaTek Dimensity 7400-Ultra de 4 nanómetros. Optimizado para eficiencia, maneja juegos exigentes y multitarea pesada sin recalentarse. Lo acompañan 8 GB de RAM (expandibles virtualmente) y 512 GB de almacenamiento interno: espacio de sobra para tu biblioteca de fotos, series descargadas y aplicaciones de trabajo.

La cámara principal de 200 MP con estabilización óptica (OIS) es el corazón del sistema triple. Se suma un lente ultra gran angular de 8 MP para paisajes y un sensor macro de 2 MP para primeros planos. Para videollamadas y selfies, la frontal de 20 megapíxeles con enfoque fijo cumple sin complicaciones.

Oferta en Liverpool del Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G.|Liverpool

Pero hay un detalle que marca la diferencia: la batería de silicio-carbono de 6,580 mAh. Xiaomi promete hasta dos días de uso con una sola carga, y la recarga rápida de 45W te devuelve la energía en poco tiempo. Ideal para quienes olvidan conectar el cargador por la noche.

Pocos dispositivos en este rango de precio presumen certificación IP69K. Esto no es solo "resistente al agua": el teléfono soporta inmersión, chorros a alta presión e incluso temperaturas elevadas. Si vives en zona costera, trabajas al aire libre o simplemente eres despistado con los líquidos, esta protección marca una ventaja real.

¿Cómo aprovechar la oferta en Liverpool?

Liverpool pone el Redmi Note 15 Pro 5G en $9,999 MXN. Con la tarjeta de la casa, puedes diferirlo hasta 13 meses sin intereses, lo que deja pagos mensuales cercanos a $615. Otras tarjetas de crédito generalmente aceptan hasta 9 MSI. Si prefieres pagar de contado, el descuento directo aplica con efectivo, transferencia o débito.

El envío a domicilio es gratis a todo el país, con tiempos estimados de 2 a 5 días hábiles. ¿Prisa? Con Click & Collect, compras en línea y recoges en tienda en tan solo 2 horas, siempre que haya inventario físico. Además, cuentas con la Garantía de Satisfacción Liverpool y el respaldo del fabricante.

La combinación de pantalla 1.5K, batería de larga duración y resistencia extrema posiciona a este Xiaomi como una opción equilibrada para quien busca rendimiento sin saltar al gama alta.

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