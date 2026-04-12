adn bueno
Última hora

Donald Trump anuncia que EUA tomará control del estrecho de Ormuz; Irán niega cierre

Adiós a las filas: Los 12 trámites que ya puedes hacer desde tu celular en Nuevo León

Ahorra tiempo y evita burocracia; conoce los trámites que ya se pueden realizar en línea en Nuevo León y cómo iniciar los procesos para evitar filas.

trámites Nuevo León
Desde contratos hasta factibilidades, estos son los trámites que ya puedes realizar vía remota en Nuevo León|Gobierno de Nuevo León

Escrito por: Ximena Ochoa

Con el fin de agilizar los proceso y reducir la carga administrativa para ciudadanos y empresas en Nuevo León, Agua y Drenaje habilitó 12 trámites que pueden realizarse completamente en línea a través de la plataforma NLínea.

La medida busca eliminar la necesidad de acudir a oficinas físicas, especialmente en lo relacionado en desarrollos inmobiliarios y la apertura de negocios en la capital neoleonés; además, la plataforma permite interactuar con otros servicios del gobierno local en un solo sitio.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Trámites de Agua y Drenaje que ya se puede realizar en línea

Destacan los concernientes a infraestructura hidráulica, permisos y contratación de servicios; sin embargo, estos son los 12, según el comunicado oficial:

  1. Elaboración de Proyectos para Nuevos Desarrollos (Agua Potable y Drenaje Sanitario)
  2. Emisión del Dictamen de Factibilidad de Servicio para Nuevos Desarrollos (Agua Potable y Drenaje Sanitario)
  3. Contratación de Servicios para Uso Comercial - Industrial (Agua Potable y Drenaje Sanitario)
  4. Supervisión de Obras
  5. Contratación de Agua Residual Tratada
  6. Contratación de Control de Descargas
  7. Formalización del Convenio de Aportación
  8. Elaboración del Depósito en Garantía
  9. Emisión del Dictamen de Factibilidad de Agua Residual Tratada
  10. Emisión del Dictamen Pluvial
  11. Elaboración / Revisión de Proyectos de Infraestructura
  12. Trámite de Obligaciones Inmobiliarias

Estos servicios están pensados principalmente para desarrolladores, empresarios y usuarios que requieren gestionar permisos o contrataciones sin retrasos burocráticos.

Conductor de taxi por aplicación traslada de emergencia a menor y salva su vida

Paso a paso para realizar trámites digitales

Para iniciar el trámite, los usuarios deben ingresar al portal NLínea, donde seleccionarán del catálogo los trámites disponibles.

Una vez seleccionado, pasará lo siguientes:

  • Requisitos completos
  • Formatos descargables
  • Detalles del procedimiento
  • Seguimiento del trámite

Estos se pueden hacer desde casa u oficina; además, sin intermediarios pues están pensados para que todos los ciudadanos los hagan.

¿Por qué los ciudadanos deberían de utilizar la plataforma NLínea, según el gobierno?

De acuerdo al Gobierno de Nuevo León, desde que se instauró esta plataforma, los trámites digitales son 80% más ágiles y requieren 30% menos documentación, en comparación con otros procesos.

Además, el sistema genera expedientes únicos, lo que evita que la información se repita; sin embargo, lo principal, es la incorporación de la tecnología blockchain, la cual permite garantizar la seguridad de datos, así como conoce de dónde salen los damos, lo que permite certeza jurídica en el trámite.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Nuevo León

LO MÁS VISTO