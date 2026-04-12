Adiós a las filas: Los 12 trámites que ya puedes hacer desde tu celular en Nuevo León

Con el fin de agilizar los proceso y reducir la carga administrativa para ciudadanos y empresas en Nuevo León, Agua y Drenaje habilitó 12 trámites que pueden realizarse completamente en línea a través de la plataforma NLínea.

La medida busca eliminar la necesidad de acudir a oficinas físicas, especialmente en lo relacionado en desarrollos inmobiliarios y la apertura de negocios en la capital neoleonés; además, la plataforma permite interactuar con otros servicios del gobierno local en un solo sitio.

Un Nuevo León más abierto, transparente y eficiente empieza aquí.

Conoce NLínea, la nueva ventanilla digital donde tus trámites y servicios gubernamentales están al alcance de un clic. 👩‍💻📄🙌 pic.twitter.com/gAkEUgpe81 — El Gobierno de Nuevo León (@nuevoleon) May 29, 2025

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Trámites de Agua y Drenaje que ya se puede realizar en línea

Destacan los concernientes a infraestructura hidráulica, permisos y contratación de servicios; sin embargo, estos son los 12, según el comunicado oficial:



Elaboración de Proyectos para Nuevos Desarrollos (Agua Potable y Drenaje Sanitario) Emisión del Dictamen de Factibilidad de Servicio para Nuevos Desarrollos (Agua Potable y Drenaje Sanitario) Contratación de Servicios para Uso Comercial - Industrial (Agua Potable y Drenaje Sanitario) Supervisión de Obras Contratación de Agua Residual Tratada Contratación de Control de Descargas Formalización del Convenio de Aportación Elaboración del Depósito en Garantía Emisión del Dictamen de Factibilidad de Agua Residual Tratada Emisión del Dictamen Pluvial Elaboración / Revisión de Proyectos de Infraestructura Trámite de Obligaciones Inmobiliarias

Estos servicios están pensados principalmente para desarrolladores, empresarios y usuarios que requieren gestionar permisos o contrataciones sin retrasos burocráticos.

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Paso a paso para realizar trámites digitales

Para iniciar el trámite, los usuarios deben ingresar al portal NLínea, donde seleccionarán del catálogo los trámites disponibles.

Una vez seleccionado, pasará lo siguientes:



Requisitos completos

Formatos descargables

Detalles del procedimiento

Seguimiento del trámite

Estos se pueden hacer desde casa u oficina; además, sin intermediarios pues están pensados para que todos los ciudadanos los hagan.

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¿Por qué los ciudadanos deberían de utilizar la plataforma NLínea, según el gobierno?

De acuerdo al Gobierno de Nuevo León, desde que se instauró esta plataforma, los trámites digitales son 80% más ágiles y requieren 30% menos documentación, en comparación con otros procesos.

Además, el sistema genera expedientes únicos, lo que evita que la información se repita; sin embargo, lo principal, es la incorporación de la tecnología blockchain, la cual permite garantizar la seguridad de datos, así como conoce de dónde salen los damos, lo que permite certeza jurídica en el trámite.

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