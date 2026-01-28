Nuevas cámaras de fotomultas ponen límite de 90 km/h en la autopista México-Puebla

El gobierno de Puebla puso en operación nuevas cámaras de fotomultas en la autopista México-Puebla, uno de los corredores más transitados del país. El sistema detecta de forma automática a los conductores que superan el límite de 90 km/h en el tramo bajo puente, en ambos sentidos de circulación.

Las nuevas cámaras comenzaron a funcionar tras concluir trabajos de mantenimiento vial y forman parte del programa Monitor Vial, cuyo objetivo es reducir accidentes mediante el control de velocidad y la aplicación automática de sanciones.

¿Dónde están ubicadas exactamente las nuevas cámaras?

Dos cámaras en sentido hacia Puebla

Dos cámaras en sentido hacia CDMX

Exactamente en:



A la altura del hotel One Puebla Finsa

Frente al concesionario de camiones FAW, en la zona de la capital poblana

Cada cámara se encuentra montada en el camellón central y protegida con estructuras metálicas para evitar vandalismo. En total, la autopista cuenta ahora con ocho cámaras operativas.

¿Y en el segundo piso de la autopista?

En el segundo nivel de la autopista México-Puebla solo opera una cámara de fotomultas. En este tramo, el límite de velocidad permitido es mayor, de 110 km/h.

La autoridad mantiene este control diferenciado debido al diseño elevado de la vía y al menor número de accesos directos.

¿Por qué se instalaron estas cámaras ahora?

Las nuevas cámaras sustituyen equipos antiguos que habían dejado de funcionar o fueron dañados. Aunque algunas estructuras viejas siguen visibles, ya no tenían sistemas activos de monitoreo.

La renovación forma parte de una licitación ganada por la empresa Autotraffic para modernizar la vigilancia vial en Puebla.

¿Desde cuándo opera el sistema de fotomultas en Puebla?

El programa Monitor Vial inició en 2013 y se mantiene vigente como política de prevención de accidentes. En mayo de 2025 comenzó la instalación de 80 nuevas cámaras en diversas vialidades del estado.

Además de la México-Puebla, el sistema opera en el Periférico Ecológico, Vía Atlixcáyotl y la Recta a Cholula, entre otras avenidas.

¿Cuáles son las multas por exceder los 90 km/h?

La primera infracción ronda los 469 pesos, mientras que conductores reincidentes pueden pagar hasta 2,346 pesos. A partir de febrero de 2026, los montos podrían ajustarse por la actualización de la UMA.

Desde 2026, las cámaras de fotomultas también sancionan a vehículos con placas de otros estados.

¿Qué trabajos se realizaron al mismo tiempo?

La instalación coincidió con labores de mantenimiento del camellón central en municipios como Cuautlancingo y Coronango, que duraron casi tres meses.

Estos trabajos incluyeron limpieza, reforestación y adoquinado, con cierres intermitentes para garantizar la seguridad de los trabajadores.

