Es oficial en Puebla: lanzan iniciativa para prevenir y sancionar el embarazo infantil y adolescente de esta manera

Diputada Fedrha Suriano presentó una iniciativa para prevenir y sancionar el embarazo infantil y adolescente.

Diputada Fedrha Suriano presentó una iniciativa para prevenir y sancionar el embarazo infantil y adolescente. | Congreso de Puebla

Una nueva iniciativa busca enfrentar el embarazo infantil y adolescente con medidas concretas que reforman y adicionan disposiciones a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.

La iniciativa fue presentada por la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales e incluye el agravamiento de penas.

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¿Cuáles son las claves del proyecto para prevenir el embarazo infantil y adolescente en Puebla?

El proyecto plantea la incorporación en la Ley del reconocimiento de la violencia por embarazo infantil y adolescente, como una manifestación de violencia estructural que impacta en el desarrollo integral y proyecto de vida de niñas y adolescentes.

Además, la propuesta presentada en Puebla establece acciones para fortalecer la respuesta institucional a través de diversas medidas que garanticen:

La implementación de protocolos y campañas permanentes de información y concientización.

y permanentes de información y concientización. El acceso oportuno, confidencial y gratuito a servicios de salud sexual y reproductiva.

oportuno, confidencial y de salud sexual y reproductiva. Orientación y suministro de métodos anticonceptivos, con un enfoque preventivo.

Con esto se busca, además, garantizar la permanencia escolar de niñas y adolescentes en situación de embarazo y prevenir la deserción escolar. En el mismo sentido, la iniciativa sugiere medidas de flexibilidad académica y programas de acompañamiento educativo que aseguren la continuidad de las jóvenes en sus estudios.

La diputada @FedrhaSuriano propuso reconocer el embarazo infantil y adolescente como violencia estructural 👧⚖️ y fortalecer acciones de prevención, salud y permanencia escolar, además de agravar sanciones en delitos relacionados.#CongresoDePuebla #LXIILegislatura… — H. Congreso de Puebla (@CongresoPue) April 6, 2026

¿Qué propone el proyecto en materia penal?

Sumado a lo anterior, el proyecto propone agravar las penas en casos de estupro, cuando de esta conducta resulte un embarazo. Además, se pretende incrementar las sanciones en casos de violación equiparada cuando la víctima sea menor de 14 años y también resulte un embarazo.

En definitiva, la propuesta de Fedrha Suriano persigue la prevención del embarazo infantil y adolescente en Puebla a través de la articulación de acciones de prevención, protección educativa, acceso a servicios de salud y sanción proporcional dentro de un mismo marco legal.

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