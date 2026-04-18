Advierten bloqueos en Guanajuato para el 20 de abril: estas serán las carreteras afectadas

El entroque de la carretera Irapuato–Silao con la autopista Salamanca–León será uno de los tramos afectados en Guanajuato.

El entroque de la carretera Irapuato–Silao con la autopista Salamanca–León será uno de los tramos afectados en Guanajuato. | Jesús Arias | adn Noticias

Productores del campo en Guanajuato anunciaron que retomarán movilizaciones el próximo 20 de abril de 2026, ante la falta de respuestas del Gobierno Federal a diversas demandas relacionadas con el sector agrícola.

El llamado fue emitido por el Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense A.C., que informó que las acciones se llevarán a cabo de manera organizada y pacífica en distintos puntos carreteros. Los productores señalaron que la decisión responde a la falta de avances en gestiones realizadas durante los últimos meses con autoridades federales.

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Carreteras donde se prevén afectaciones

Entre las carreteras consideradas para las movilizaciones se encuentran:

Entroque de la carretera Irapuato–Silao con la autopista Salamanca–León.

Conexión de la vía libre Celaya–Querétaro con la autopista de cuota.

Carretera Federal 57, en el acceso a San Luis de la Paz.

Los productores señalaron que estos puntos fueron seleccionados por su relevancia estratégica en la movilidad regional y el transporte de carga, por lo que podrían registrarse afectaciones en caso de concretarse los cierres.

Bloqueos de transportistas en carreteras de México hoy 6 de abril Los bloqueos buscan la reactivación de incentivos para cultivos como maíz y trigo (Varias carreteras y autopistas importantes del país reportan bloqueos de transportistas hoy lunes 6 de abril.)

¿Por qué se llevarán a cabo estos bloqueos en Guanajuato?

De acuerdo con el posicionamiento, las principales exigencias incluyen apoyos energéticos para la producción agrícola, pagos pendientes de programas del campo y la reactivación de incentivos para cultivos como maíz y trigo.

Además, advirtieron que existen plazos próximos relacionados con subsidios y concesiones que no han sido resueltos, lo que ha incrementado la presión en el sector. También señalaron que la situación impacta directamente a miles de familias que dependen de la actividad agrícola en el estado.

Autoridades mantienen vigilancia

Hasta el momento, autoridades de seguridad en Guanajuato han reiterado que cualquier actualización será difundida por canales oficiales.

La nueva movilización responde a un anterior bloque, correspondiente al pasado 6 de abril, cuando se registraron decenas de acciones de protesta en Guanajuato y otros tramos carreteros del país.

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