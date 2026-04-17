Últimos días en Puebla: Alemania está reclutando personas que cumplan estos requisitos y la fecha límite es el 30 de abril

La convocatoria está enfocada en profesionales con al menos entre uno y dos años de experiencia laboral.

La convocatoria está enfocada en profesionales con al menos entre uno y dos años de experiencia laboral. | Getty Images

Trabajar en Europa ya es una posibilidad real para profesionales de la salud en Puebla. Y es que gracias al Servicio Nacional del Empleo, enfermeros y enfermeras que deseen integrarse al sistema de salud en Alemania podrán hacerlo mediante una convocatoria con fecha límite de registro el próximo 30 de abril.

Esta oportunidad forma parte de un programa internacional que busca cubrir vacantes en el extranjero con personal capacitado en México.

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¿Quiénes pueden aplicar a esta oferta de trabajo en Alemania?

La convocatoria está dirigida a personas con formación en enfermería que cuenten con al menos entre uno y dos años de experiencia laboral.

Entre las funciones que desempeñarán se incluyen:

Atención integral a pacientes

Aplicación de medicamentos

Transfusiones

Curación de heridas

Otros procedimientos clínicos bajo supervisión médica

¿Es necesario saber alemán?

Uno de los puntos más atractivos del programa es que no es obligatorio dominar el idioma alemán al momento de postularse.

Las personas seleccionadas recibirán capacitación intensiva en el idioma, con el objetivo de alcanzar un nivel B2, requisito necesario para poder ejercer en el país europeo. Este curso se impartirá de manera presencial en Jalisco.

¿Cuándo son las entrevistas y cómo postularse?

El proceso de selección contempla entrevistas programadas del 4 al 8 de mayo. Sin embargo, las y los interesados deben registrarse antes del 30 de abril en la oficina más cercana del Servicio Nacional del Empleo.

En Puebla, el módulo de atención se encuentra en el callejón de la 10 norte número 806, en el Barrio del Alto.

¿Qué documentos necesitas?

Para participar en el proceso, es necesario presentar original y copia de los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial (INE)

Certificado o kárdex de estudios

Título universitario

Cédula profesional

Comprobante de domicilio reciente

Carta laboral que acredite experiencia

Currículum vitae en español

Pasaporte (en caso de tenerlo)

¿Dónde pedir más información?

Las personas interesadas pueden acudir directamente a las oficinas del Servicio Nacional del Empleo en Puebla o comunicarse a los teléfonos 222 246 5721 y 221 556 0222 para resolver dudas sobre el proceso.

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