La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la convocatoria para ocupar el cargo de Jefe(a) de Departamento de Control de Asistencia, una vacante dirigida a aquellos con experiencia en recursos humanos y administración pública.

La oferta forma parte del Servicio Profesional de Carrera y contempla un proceso de selección por etapas que se desarrollará entre abril y julio de 2026.

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Vacante en la Secretaría Anticorrupción: requisitos y salario

De acuerdo con la publicación oficial, el puesto ofrece una remuneración bruta mensual de 27 mil 795 pesos.

La plaza pertenece a la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, área encargada de la gestión interna del personal.

Para participar, las y los aspirantes deben contar con licenciatura concluida o en condición de pasante en disciplinas como administración, ingeniería, informática o áreas afines.

Experiencia y características de la vacante

Además, se solicita una experiencia mínima de cuatro años en rubros como dirección de recursos humanos, apoyo ejecutivo o administración.

Entre las habilidades clave que se evaluarán destacan la capacidad de gestión de personal, así como competencias administrativas, lo que refleja el enfoque del puesto en la supervisión y control de asistencia dentro de la institución.

Fechas clave para registrarse en TrabajaEn

El registro para esta vacante se realiza exclusivamente a través del portal oficial de empleo del gobierno federal, TrabajaEn.

El periodo para enviar la postulación y completar la revisión curricular estará disponible del 8 al 21 de abril de 2026.

Posteriormente, las evaluaciones —que incluyen exámenes de conocimientos, pruebas de habilidades y entrevistas— se llevarán a cabo entre el 22 de abril y el 6 de julio. En este mismo lapso se definirá a la persona seleccionada.

Un requisito indispensable es contar con registro previo en la plataforma, ya que el sistema genera un folio de participación necesario para avanzar en el proceso.

¿Cómo es el proceso de selección para esta vacante?

El procedimiento consta de seis etapas consecutivas que buscan garantizar la selección del perfil más adecuado:

Revisión curricular automatizada

automatizada Examen de conocimientos técnicos

Evaluaciones psicométricas o de habilidades

Cotejo documental con documentos oficiales

Valoración de experiencia profesional

Entrevista con el Comité Técnico de Selección

Este esquema es habitual en las convocatorias del Servicio Profesional de Carrera, ya que busca asegurar transparencia y meritocracia en el acceso a cargos públicos.

Las autoridades recomiendan a las y los interesados revisar a detalle los requisitos y cumplir en tiempo con cada etapa del proceso para evitar ser descartados.

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