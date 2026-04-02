La Secretaría de Transporte de Jalisco abre vacantes de operadores con salario quincenal para quienes cumplan estos requisitos

La Secretaría de Transporte de Jalisco abrió vacantes para operadores del sistema de transporte público en la entidad, específicamente para integrarse a la Línea 5 Macro Aeropuerto. La convocatoria está dirigida a personas interesadas en incorporarse como conductores de unidades articuladas dentro del sistema.

Aunque en la oferta no se detalla el salario exacto, este tipo de puestos en organismos como SITEUR suele manejar ingresos que van de los 8,000 a los 12,000 pesos mensuales, lo que equivale aproximadamente a un sueldo quincenal estimado de entre 4,000 y 6,000 pesos, dependiendo de prestaciones, bonos y antigüedad.

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¿Qué requisitos pide la Secretaría de Transporte de Jalisco para trabajar como operador?

De acuerdo con la convocatoria, los aspirantes deben cumplir con un perfil específico que garantice un servicio seguro y eficiente para los usuarios del transporte público en Guadalajara.

Los requisitos principales son:

Tener al menos 20 años cumplidos al momento del registro

Contar con licencia vigente de conductor tipo C2 (transporte público, colectivo o masivo)

Experiencia mínima comprobable de 6 meses como conductor

Agudeza visual adecuada, con o sin lentes

Buena condición física para desempeñar el trabajo

Aprobar evaluaciones médicas y psicométricas

Contar con disponibilidad de horario

Además, se señala que los aspirantes deberán cumplir con otras disposiciones legales aplicables al puesto.

¿Qué ofrece SITEUR a los operadores de la Línea 5?

La convocatoria destaca una serie de prestaciones y beneficios laborales para quienes sean seleccionados, lo que convierte esta oferta en una opción atractiva dentro del sector público.

Entre las condiciones laborales se incluyen:

Sueldo quincenal

Jornada de 5 días laborales con 2 días de descanso rotativos

20 días de vacaciones por año

25% de prima vacacional

50 días de aguinaldo anual

Seguro social (modalidad 38)

Oportunidades de crecimiento dentro del sistema

Estas condiciones buscan atraer perfiles comprometidos y con vocación de servicio, en línea con la expansión del sistema de transporte en la zona metropolitana de Guadalajara.

¿Dónde postularse para trabajar como operador en Jalisco?

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección deben acudir de manera presencial con su documentación.

Los detalles son:

Presentarse con currículum o solicitud de empleo con fotografía

Dirección: Base de Mantenimiento Tetlán, en calle Andrés Bello No. 4450, colonia Tetlán, Guadalajara

Horario: lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas

También se puede solicitar información a través de los siguientes medios:

Teléfono: 33 39 42 57 00 (extensiones 51357, 51735, 51743 y 51536)

WhatsApp: 33 15 01 08 62

Correo electrónico: bolsadetrabajo@siteur.gob.mx

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