The Home Depot abre vacante en Edomex con salario de $9,000 a $15,000 pesos: requisitos y cómo aplicar

Hay una oportunidad de trabajo en Metepec en el Edomex que se destaca por el sueldo y la estabilidad. La tienda The Home Depot, ubicada en Vía Metepec y Paseo San Isidro, busca un Promovendedor bajo un esquema de contratación directa.

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¿Cuál es el sueldo y los bonos de esta oferta de The Home Depot?

El ingreso mensual base es de $9,451 pesos brutos. Sin embargo, lo fuerte de la oferta está en los incentivos iniciales: la empresa garantiza $4,000 pesos de comisión y un bono extra de $2,500 durante los primeros tres meses.

A partir del cuarto mes, el tope de comisiones desaparece. Según el desempeño en piso, un vendedor puede alcanzar bonos trimestrales de hasta $7,500 pesos.

Además del efectivo, el paquete incluye Seguro de Gastos Médicos Mayores, seguro de vida, uniformes y hasta un viaje todo pagado para dos personas cada semestre si se cumplen las metas.

¿Cuáles son las tareas del empleo?

El puesto es para trabajar de lunes a sábado, de 9:00 am a 6:00 pm. Un punto a favor es que el domingo es día de descanso fijo. Tus tareas principales serán:



Abordar clientes para asesorarlos en sus compras.

Mantener los anaqueles limpios y con mercancía acomodada.

Controlar inventarios y hacer labor de venta directa.

The Home Depot|Inteligencia Artificial

¿Cómo registrarse?

El proceso para postularse al empleo es a través de Indeed. Debes buscar "Promovendedor en tienda The Home Depot - Metepec" y subir tu CV actualizado.

La marca busca gente con experiencia en atención al cliente que quiera quedarse a largo plazo, ya que ofrecen plan de crecimiento y desarrollo dentro de la empresa.