Un video viral reveló la existencia de un supuesto “cuarto de castigo” oculto dentro de las instalaciones de la escuela de preescolar y primaria llamada Carrusel Magone, ubicada en Ignacio Romero Vargas, en Puebla.

Ante este hecho, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la entidad ordenó la suspensión de clases presenciales, en tanto las autoridades realizan las investigaciones correspondientes. Te contamos todos los detalles del caso.

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Video viral revela cuarto oscuro donde se castigaban niños de preescolar y primaria

A través de las redes sociales se viralizó un video en el que se denuncia que una puerta en el interior de la escuela Carrusel Magone daba hacia una habitación oculta con mobiliario doméstico. En el video se observa una cama, mesa, sillas y objetos personales que revelan que hay personas viviendo ahí.

Descubren cuarto clandestino para castigar a estudiantes dentro de un colegio en Puebla.



Alumnos denunciaron que algunos profesores los llevaban a un “cuarto oscuro” donde presuntamente sufrían agresiones cuando se portaban mal y eran amenazados para que no dijeran nada.… pic.twitter.com/0NVpgs1G9i — Lucero Álvarez News (@_LuceroAlvarez) April 16, 2026

Al respecto, padres de familia denunciaron que sus hijos habían mencionado previamente la existencia de este espacio, aunque las autoridades escolares jamás informaron a la comunidad escolar la existencia de esta puerta y de personas viviendo ahí. Además, la puerta del supuesto cuarto de castigo tiene acceso a áreas que ocupan los estudiantes.

La preocupación creció cuando los menores denunciaron que este lugar era utilizado para llevar a los alumnos como forma de castigo cuando se portaban mal.

Tras la viralización del video, padres de familia acudieron a las instalaciones del Colegio Carrusel Magone para verificar las instalaciones y obtuvieron más imágenes del espacio señalado por los alumnos. Al parecer, la puerta dentro de la escuela tiene acceso directo a una vivienda en la que habitan una señora y sus dos hijos adolescentes.

SEP estatal suspende clases presenciales en escuela con supuesto cuarto de castigo

Tras las denuncias presentadas por padres de familia, la SEP estatal inició una investigación administrativa y ordenó la suspensión de clases presenciales de forma inmediata. Por lo que el Colegio Carrusel Magone seguirá sus clases de forma virtual.

🚨#AlertaADN



La Fiscalía de Puebla informa que investiga dos nuevas denuncias contra el personal del Colegio Carrusel Magone, tras descubrir una habitación donde presuntamente se aplicaban castigos a menores de edad https://t.co/SuHhnR7Ldo — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 16, 2026

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación para determinar si se trata de un cuarto de castigo y si los docentes del colegio cometieron conductas que se puedan considerar como delitos contra menores dentro de las instalaciones escolares.

Tras los testimonios de menores que aseguraron que el cuarto se usaba como castigo y se les impedía salir de ahí por ciertos periodos de tiempo, los padres de familia también solicitaron evaluaciones médicas y psicológicas para los alumnos presuntamente afectados.

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