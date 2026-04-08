¡Confirmado! SEP suspende clases para estos alumnos después de Semana Santa; no los lleves en estas fechas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que después de las vacaciones de Semana Santa que marca el calendario tradicional, habrá una suspensión de clases para los alumnos de educación básica que viven en el estado de Aguascalientes; ¡tendrán dos semanas de vacaciones a partir del 17 de abril!

Si vives en esta entidad de la República mexicana, sigue leyendo, porque en adn Noticias te contamos cuáles son las razones por las que los alumnos hidrocálidos de educación básica tienen un periodo vacacional distinto al resto del país.

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¿Por qué no hay clases en Aguascalientes en el mes de abril?

De acuerdo con el calendario de la SEP, las vacaciones de Semana Santa terminan el próximo viernes 10 de abril, por lo que los estudiantes deben regresar a las aulas el lunes 13.

No obstante, durante el ciclo escolar 2026-2025, la SEP estatal del estado de Aguascalientes modificó el calendario escolar, moviendo las vacaciones de Semana Santa, para que coincidieran con las fechas de la Feria Nacional de San Marcos. Te contamos cuáles son las fechas clave de este periodo vacacional.

¿Cuándo suspenden clases en Aguascalientes por la Feria de San Marcos?

Con el objetivo de que las vacaciones de Semana Santa coincidieran con las de la famosa feria de Aguascalientes, las autoridades escolares recorrieron los días de descanso programados para finales de marzo y principios del mes de abril, que coinciden con la celebración religiosa de la Pascua.

Las vacaciones de abril para los alumnos de educación básica en Aguascalientes son las siguientes:

Del viernes 17 de abril hasta el jueves 30 de abril. Sin embargo, como el 1 de mayo es un día feriado por ser el Día del Trabajo, los estudiantes de kinder, primaria y secundaria regresarán a clases hasta el 4 de mayo de 2026.

¿Cuándo es la Feria Nacional de San Marcos?

La Feria Nacional de San Marcos 2026 se llevará a cabo del 18 de abril al 10 de mayo en Aguascalientes. Se trata de una de las ferias más importantes de México, en las que los asistentes pueden disfrutar de tres semanas de conciertos, eventos culturales, la tradicional expo ganadera y el reconocido serial taurino, atrayendo a millones de visitantes.

Este año, la Feria de San Marcos contará con artistas de la talla de J Balvin, Andrea Bocelli, David Guetta, Goo Goo Dolls, Foreigner, Empire of the Sun y Grupo Frontera.