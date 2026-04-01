Alumnos podrían tener 5 días de descanso extra en junio; proponen suspensión de clases en CDMX

La emoción por el Mundial 2026 ya comienza a impactar la vida cotidiana en la Ciudad de México (CDMX). La jefa de Gobierno, Clara Brugada, lanzó una propuesta que emocionó a los capitalinos, pues consiste en implementar la suspensión de clases, durante los partidos que se disputen en la ciudad, con el objetivo de facilitar la movilidad y garantizar la seguridad de nacionales y extranjeros.

La medida contempla a las escuelas de educación básica de la SEP y podría aplicarse a partir de junio de 2026. Te contamos los detalles de esta propuesta en plena fiesta mundialista.

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Clara Brugada propone suspensión de clases en la CDMX por el Mundial 2026

Durante un posicionamiento reciente, Clara Brugada planteó que la suspensión de clases en la CDMX, estos puentes largos serían una medida preventiva para evitar que la ciudad colapse durante los partidos en el Estadio Banorte.

La capital será una de las sedes más importantes del torneo, lo que implica cierres viales, aumento en el flujo de turistas y operativos de seguridad. Ante este escenario, la jefa de Gobierno sugirió que la Secretaría de Educación Pública analice la posibilidad de suspender clases en fechas clave.

Además, destacó que esta decisión no solo beneficiaría a estudiantes y docentes, sino también a millones de capitalinos que se trasladan diariamente y podrían verse afectados por el tráfico durante los partidos de la Copa del Mundo.

¿Qué días no habrá clases por partidos en CDMX?

Hasta el momento, no hay un calendario oficial de suspensión de clases, pues se requiere de la aprobación de la SEP; sin embargo, se prevé que no haya clases en las fechas en las que juegue la Selección Mexicana o se realicen encuentros en el Estadio Banorte. Los días que se contemplan de acuerdo con el calendario de la FIFA son los siguientes:

Jueves 11 de junio: Partido inaugural de México vs. Sudáfrica.

Miércoles 17 de junio: Partido de Uzbekistán vs. Colombia de la fase de grupos.

Miércoles 24 de junio: Partido final de México en la fase de grupos.

Martes 30 de junio: Partido de dieciseisavos de final.

Domingo 5 de julio: Partido de octavos de final.

La propuesta también contempla ajustes en horarios laborales y escolares, así como el impulso al home office en sectores donde sea posible.