Todo sobre las Frutinovelas, la nueva tendencia en TikTok.

Todo sobre las Frutinovelas, la nueva tendencia en TikTok. | TikTok

¿Frutinovelas? Sí, aunque no lo creas, en redes sociales está creciendo una nueva tendencia viral que consiste en historias, tipo telenovelas, protagonizadas por frutas infieles hechas con inteligencia artificial (IA).

Las historias de infidelidad, celos, traición y desamor entre frutas lograron enganchar a millones de internautas que ya esperan ansiosos cuál será el desenlace de estos romances tóxicos. Te contamos todos los detalles para que no te quedes fuera de esta tendencia viral.

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Todo sobre las frutinovelas y los personajes que engancharon a los internautas en redes

Los retos virales quedaron atrás, la nueva tendencia son las Frutinovelas, que han logrado mantener a los internautas atrapados con los tremendos dramones de amor que viven las frutas, las nuevas estrellas virales de Instagram y TikTok.

Las Frutinovelas, son las nuevas telenovelas de las redes sociales tienen episodios que duran solo 30 segundos y están protagonizadas por frutas con cuerpos de humano y rostros hiperrealistas.

Así, los internautas siguen historias de pepinos musculosos, una banana multimillonaria, fresas desechadas, duraznos desalmados que se ven envueltos en triángulos amorosos.

En las Frutinovelas, los personajes viven mucho drama, traiciones, infidelidades, lágrimas, amor y desamor. Pero también, embarazos inesperados, secretos familiares, venganzas imposibles, etcétera.

¿Quién es Banana Negra, el protagonista inesperado?

Uno de los protagonistas que ha conquistado a los internautas es Banana Negra. Un auténtico galán y villano de telenovelas que se ve envuelto en una de las tramas más populares en TikTok, que incluye infidelidades, embarazos y conflictos que mantienen al público buscando la parte 2, la 3 y la 4.

Las Frutinovelas son una creación del colomibiano William Rico, quien usó herramientas de inteligencia artificial para contar estas entretenidas historias.

¿Dónde ver las Frutinovelas que son tendencia en redes sociales?

Si estás interesado en ver estos dramas de frutas virales, lo único que tienes que hacer es abrir tu cuenta de TikTok y escribir “frutinovelas” en el buscador. A partir de ahí, el algoritmo inteligente de la red social comenzará a hacer su trabajo; es decir, cada vez que hagas scroll, el algoritmo te ofrecerá estos dramas de frutas, entre tus opciones para ver.

Pero, ¡ten cuidado!, las frutinovelas prometen tenerte enganchado por horas y horas.

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