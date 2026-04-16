Habrá megapuente SEP de seis días; alumnos sin clases

El calendario escolar de la SEP establece los días de descanso para alumnos de educación básica.

El calendario escolar de la SEP establece los días de descanso para alumnos de educación básica. | Getty Images.

Alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) regresaron a las aulas el lunes 13 de abril, tras concluir el periodo vacacional de Semana Santa 2026. No obstante, entre finales de abril y principios de mayo, tendrán la posibilidad de disfrutar de un megapuente de seis días. Te explicamos lo establecido en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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¿Cuándo hay megapuente SEP y por qué?

Este periodo de descanso se forma por la combinación de días festivos oficiales, como el 1 de mayo (Día del Trabajo) y el 5 de mayo (Batalla de Puebla), además de fin de semana y Día del Niño.

El 1 de mayo está marcado como día festivo oficial, por lo que se suspenden tanto las actividades laborales como las clases. A esto se suma el 5 de mayo de 2026, fecha en la que también se contempla descanso escolar, aunque no es considerado feriado.

Entre ambos días se encuentra el 30 de abril, Día del Niño, lo que ha llevado a que algunas personas consideren extender el periodo y tomar varios días consecutivos de descanso. Sin embargo, esta práctica no está establecida de manera oficial y podría afectar el avance académico de los estudiantes, además de reflejarse en el registro de asistencias.

Si eres de los que piensa hacerlo, te recomendamos que expongas el caso a profesores.

¿Qué otros puentes hay en mayo 2026?

Viernes 15 por el Día del Maestro

Viernes 29 por sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE)

En caso de cualquier modificación o situación extraordinaria, aquí te mantendremos informado.

Asimismo te recordamos que el ciclo escolar 2025-2026 concluye el miércoles 15 de julio, dando inicio a las vacaciones de verano.

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