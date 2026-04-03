Sube tarifa del Suburbano por trayectos a partir de este 5 de abril

Si eres de los miles de usuarios que diario tienen que usar el Tren Suburbano para sus trasladados del Estado de México (Edomex) a la Ciudad de México (CDMX) te tenemos malas noticias, pues las autoridades de este medio de transporte anunciaron el incremento en la tarifa a partir de este próximo domingo 5 de abril.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que las cuentas oficiales del tren señalaron que el aumento se aplicará tanto para los viajes cortos como para los largos, lo cual podría afectar el bolsillo de las y los mexicanos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Nueva tarifa del Tren Suburbano este 2026

De acuerdo con el anuncio oficial del Tren Suburbano, a partir de este 5 de abril los viajes cortos que van de los 0 a los 12.89 kilómetros tendrán un costo de hasta 11.50 pesos por usuario que utiliza el medio de transporte.

Por otro lado se informó que los viajes largos que comprende del kilómetro 12.9 al 25.59, tendrán un nuevo costo de 26.50 pesos, lo cual supone un incremento de un peso en comparación con el costo de trayecto hasta antes de abril de este mismo 2026.

Es por ello que las autoridades del medio de transporte en cuestión, recordaron a las y los usuarios actualizar la aplicación “Mi Suburbano” en la tienda virtual para poder conocer más detalles sobre las nuevas tarifas y estaciones.

¿Qué estaciones son consideradas de viaje largo y corto en el Suburbano?

Vale la pena mencionar que la clasificación de viaje corto o largo se utiliza en el Suburbano para efectos de colocar las tarifas aplicables. Estos viajes se pueden dividir de la siguiente manera dependiendo de la zona de salida.

Viaje corto:

Buenavista

Fortuna

Tlalnepantla

Viaje largo:

San Rafael

Lechería

Tultitlán

Cuautitlán

A grandes rasgos, se puede determinar que los viajes cortos son aquellos que comprenden menos de tres estaciones mientras que los largos, son aquellos que superan esta cantidad de estaciones.

Madres buscadoras han encontrado más de 20 cuerpos en Guanajuato

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.