Tren Suburbano de Buenavista - AIFA: Posible inauguración, estaciones y los últimos detalles de la obra

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) estará más conectado que nunca con la inauguración del Tren Suburbano que irá directamente desde Buenavista en la Ciudad de México (CDMX) hasta las pistas de aterrizaje en Zumpango, en el Estado de México.

Por si fuera poco, este proyecto se convirtió en una prioridad para este primer trimestre del 2026, considerando que será muy utilizado durante la próxima Copa del Mundo del 2026, en donde México será anfitrión y habrá algunos partidos en el renovado Estadio Azteca.

Posible apertura del Tren Suburbano Buenavista - AIFA

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, este nuevo medio de transporte operará en su totalidad antes de las vacaciones de Semana Santa 2026, es decir, antes del domingo 29 de marzo o incluso desde ese mismo día.

Es un hecho que la flotilla inicial será de 10 trenes, cada uno con cinco vagones y una capacidad de transporte de hasta 719 personas. Además, su horario de operación será desde las 05:00 am hasta las 00:30 am.

Lo más atractivo de este tren es que conectará el AIFA con la CDMX en un viaje de aproximadamente 43 minutos, algo que podría aumentar drásticamente el volumen de personas que eligen viajar o llegar a dicho aeropuerto.

Estaciones confirmadas del Tren Suburbano Buenavista - AIFA

Lechería

Cueyamil

Los Agaves

Teyahualco

Prado Sur

Nextlalpan

Jaltocan

AIFA

Esto considerando que también pasará por las estaciones que recorre el mismo tren suburbano de Buenavista a Lechería, ya que aprovechará las mismas vías para llegar hasta la capital del país.

¿Qué conexiones tendrá el Tren Suburbano Buenavista - AIFA?

Otro atractivo es que, al llegar a la CDMX, hay muchos medios de transporte para llegar a cualquier otro lado. Por ejemplo, llega directamente al Metro, en la Línea B, así como a la Línea 1 del Metrobús.

