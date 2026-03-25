Las obras del tren México-Querétaro generan una complicación que nadie previó

Las obras del tren México-Querétaro ya comienzan a generar efectos en la dinámica económica local, luego de que autoridades confirmaran afectaciones directas a una parte del comercio en la capital del estado. Aunque se trata de un proyecto clave de infraestructura, su ejecución ha traído consecuencias que no estaban contempladas en un inicio.

De acuerdo con el gobierno municipal, al menos una decena de negocios, alrededor de 12 a 15, han resentido el impacto de los trabajos, principalmente en sus ingresos. Ante este panorama, ya se analiza la entrega de apoyos para mitigar las pérdidas, en coordinación con autoridades federales.

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Afectaciones a negocios por obras del tren México-Querétaro

El alcalde de Querétaro, Felipe Macías, confirmó que las obras han generado afectaciones en un grupo reducido de comercios, particularmente aquellos ubicados de forma inmediata a los trabajos. Según explicó, se trata de entre 12 y 15 negocios con impacto directo, lo que representa una proporción menor frente a las más de mil unidades económicas que operan en la zona.

A pesar de que el número es limitado, los efectos han sido significativos para estos establecimientos. Comerciantes han reportado caídas de hasta 80% en sus ventas, derivadas principalmente de la disminución en el flujo peatonal y vehicular, así como de las complicaciones de acceso generadas por la obra.

Ante esta situación, el gobierno municipal ha iniciado gestiones con la Federación para que se otorguen compensaciones económicas a los negocios afectados. El propio alcalde señaló que existe el compromiso de brindar este apoyo, aunque aún se analiza si se entregará durante el desarrollo de la obra o al concluirla.

Estamos presentes y cercanos a la gente ante el arranque de la obra federal del Tren México–Querétaro.



Nuestro equipo realizó un recorrido informativo casa por casa para compartir con las familias los ajustes viales en Prol. Corregidora Norte, las opciones de circulación y cómo… pic.twitter.com/FnFErZueHY — Municipio de Querétaro (@qromunicipio) January 24, 2026

¿Cómo siguen los avances de la construcción del tren México-Querétaro?

En paralelo, las autoridades aseguran que la construcción del tren mantiene un ritmo constante y dentro de los tiempos establecidos. En la capital queretana, los trabajos registran avances en distintos frentes, lo que ha implicado cierres parciales y ajustes a la movilidad en zonas clave de la ciudad.

El proyecto contempla un recorrido de más de 200 kilómetros desde la Ciudad de México hasta Querétaro, con paso por municipios como San Juan del Río, Pedro Escobedo y El Marqués.

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