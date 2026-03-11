Adultos mayores que faltan por cobrar la Pensión Bienestar marzo-abril

La entrega de pagos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre marzo-abril ya comenzó para los adultos mayores, sin embargo a algunos de ellos todavía no les cae el depósito.

Los pagos correspondientes al segundo bimestre se entregarán a lo largo de tres semanas, conforme al calendario establecido que toma en cuenta los apellidos de los beneficiarios.

¿Quiénes ya recibieron el pago de la Pensión Bienestar?

Si se toma en cuenta el calendario de pagos proporcionado por la Secretaría de Bienestar, los beneficiarios que ya recibieron su pago son:

Lunes 2 de marzo: A

Martes 3 de marzo B

Miércoles 4 de marzo: C

Jueves 5 de marzo: C

Viernes 6 de marzo: D, E, F

Lunes 9 de marzo: G

Martes 10 de marzo: G



¿Qué beneficiarios faltan por recibir su pago?

Los adultos mayores que recibirán su Pensión Bienestar del 11 al 26 de marzo serán cuyo apellido tenga las siguientes iniciales:

Miércoles 11 de marzo: H, I, J, K

Jueves 12 de marzo: L

Viernes 13 de marzo: M

Martes 17 de marzo: M

Miércoles 18 de marzo: N, Ñ, O

Jueves 19 de marzo: P, Q

Viernes 20 de marzo: R

Lunes 23 de marzo: R

Martes 24 de marzo: S

Miércoles 25 de marzo: T, U, V

Jueves 26 de marzo: W, X, Y y Z

¿Qué hacer si no recibiste la pensión?

Si ya pasó la letra de tu apellido en el calendario y te diste cuenta que tu pago no cayó en la Tarjeta Bienestar debes comunicarte con la Secretaría 800 639 42 64. Para consultar el saldo o movimientos de tu tarjeta puedes llamar al Banco del Bienestar: 800 900 2000.

