Hasta 1 año de pago: El préstamo del IMSS que puedes pedir sin intereses si cumples estos requisitos

Si recibes una pensión del IMSS, existe la posibilidad de solicitar un préstamo que se descuenta directamente de tu pago mensual, sin necesidad de hacer transferencias o acudir a una institución bancaria para liquidarlo.

Este apoyo está disponible para quienes están pensionados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, ya sea por invalidez y vida, riesgos de trabajo, cesantía en edad avanzada o vejez. El monto solicitado deberá liquidarse en un plazo no mayor a un año mediante descuentos automáticos aplicados a la pensión mensual.

¿Quiénes pueden solicitar este préstamo del IMSS?

De acuerdo con un comunicado oficial del IMSS, las personas interesadas en acceder a este préstamo deben cumplir con una serie de requisitos para iniciar el trámite en las ventanillas del Control de Prestaciones de su Unidad de Medicina Familiar correspondiente.

Entre las condiciones establecidas se encuentran:

Contar con una pensión vigente bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973.

Tener al menos tres meses recibiendo la pensión.

No haber solicitado otro préstamo recientemente o que hayan transcurrido tres meses desde su liquidación.

Que el descuento mensual no supere el 30% del monto total de la pensión.

Además, el Instituto señala que este tipo de préstamo no se otorga a personas con pensiones alimenticias, por incapacidad permanente provisional o invalidez temporal.

Se deberá acudir a la Unidad de Medicina Familiar correspondiente para formalizar la solicitud del préstamo.|Imagen Ilustrativa

¿Cómo funciona el pago?

Una vez que la persona pensionada cumple con los requisitos, deberá acudir a su Unidad de Medicina Familiar para formalizar la solicitud del préstamo, presentando una identificación oficial vigente.

El pago se realiza mediante descuentos automáticos aplicados directamente a la pensión mensual del beneficiario, sin que el monto de estos supere el porcentaje permitido por el Instituto. El plazo máximo para liquidar el préstamo es de hasta 12 meses.

En algunos casos, el recurso puede ser otorgado a través de entidades financieras con convenio, por lo que las condiciones del préstamo podrían variar dependiendo del esquema seleccionado.

En caso de alguna duda, puedes comunicarte al Centro de Contacto al 800 623 23 23 opción 3 “Pensionados”, donde personal del IMSS te brindará la información correspondiente.