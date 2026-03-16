Anuncian nuevo registro de Pensión para Personas con Discapacidad en 8 estados

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, anunció que se abrirá un nuevo registro de la Pensión para Personas con Discapacidad en 8 estados del país, con el objetivo de que estas personas tengan un apoyo económico para solventar sus gastos.

Ariadna Montiel señaló que la discapacidad permanente es algo que todos pueden llegar a vivir, ya sea por una enfermedad o un accidente, es por ello que el programa busca que estas personas tengan una mejor calidad de vida y aminorar los gastos en medicina y tratamientos.

¿Cuándo es el nuevo registro?

El nuevo registro se realizará del lunes 23 al 29 de marzo, en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en los módulos del Bienestar.

¿En qué estados se abrirá el registro?

El registro está dirigido a las personas de 0 a 29 años que viven en:

Aguascalientes

Coahuila

Chihuahua

Durango

Jalisco

Nuevo León

Querétaro

Hay que señalar que el registro será universal, es decir, para todas las personas con discapacidad que tengan de 0 a 64 años, en estados restantes, de acuerdo con la Secretaría del Bienestar.

¿Cuáles son los requisitos?

Identificación oficial vigente

CURP (Impresión reciente)

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Certificado de discapacidad (Emitido por alguna Institución Pública de Salud)

Teléfono de contacto

Calendario de registro