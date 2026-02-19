¡Aguas! Pagos a beneficiarios de la Pensión Bienestar se suspenderán por estos motivos

¿Eres beneficiario o beneficiaria de alguna Pensión Bienestar? Mucho ojo porque hay razones específicas por las que tus pagos pueden suspenderse o hasta darte de baja definitivamente, es por ello que las debes tener muy en cuenta.

Las pensiones Bienestar se entregan a adultos mayores, personas con discapacidad, madres jefas del hogar, agricultores, y mujeres mayores de 60 años, cada determinado tiempo, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, sin embargo, hay criterios que se deben respetar para que esta continúe siga llegando a las tarjetas.

Pensiones del Bienestar

¿Por qué razones se retienen los pagos de la Pensión Bienestar?

En base a las Reglas de Operación Oficiales de la Secretaría de Bienestar, los motivos por los que los pagos se pueden retener son :

Inconsistencias en los datos de identificación de la persona beneficiaria

Cuando se identifique una duplicidad de registros en el padrón

Alteración, duplicación o falsificación del documento de medio de pago de la persona derechohabiente

Cuando la Delegación de Programas para el Desarrollo informe a la Instancia Ejecutora que realizó la visita domiciliaria por las personas prestadoras de servicios o servidoras públicas de la Secretaría de Bienestar

Cuando se identifique que la persona derechohabiente realizó uno o más cobros simultáneos

Retención por no presentarse a recoger su medio de pago. Cuando una persona derechohabiente o su persona adulta auxiliar no se haya presentado a recoger su medio de pago, la Instancia Ejecutora podrá retener los apoyos hasta el momento en que se presente por este

Cuando una persona derechohabiente no haya realizado la actualización de datos correspondientes ante el Registro Nacional de Población (RENAPO)

Cuando la Instancia Ejecutora detecte algún incumplimiento a lo establecido en las presentes Reglas de Operación

En caso de existir personas derechohabientes que se haya realizado la emisión en el esquema de pago en efectivo, y éste no sea cobrado por la persona derechohabiente o su persona adulta auxiliar en dos ocasiones consecutivas, se aplicará la suspensión del padrón de beneficiarios

Lo anterior con excepción de aquellos bimestres en los que se emitan pagos anticipados, y con independencia del ejercicio fiscal

¿Qué hago si me re tienen los pagos de la Pensión Bienestar?

Las personas que tengan los pagos retenidos deben presentarse a las oficinas de atención ciudadana de la Secretaría de Bienestar para que vuelvan a recibir su apoyo económico tras aclarar los inconvenientes.

