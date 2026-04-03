Es oficial en Puebla: aprueban reforma para eliminar pensiones doradas y este será el nuevo tope para exfuncionarios

Las llamadas “pensiones doradas” ya tienen límite en Puebla. Gracias a una reforma aprobada por unanimidad en el Congreso local, se establece un nuevo tope para los ingresos que pueden recibir exfuncionarios, con el objetivo de frenar beneficios considerados excesivos.

El cambio ya entró en vigor y fija que ninguna pensión financiada con recursos públicos podrá superar la mitad del salario de la Presidencia de México, lo que equivale aproximadamente a unos $70 mil pesos mensuales.

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¿Cuál es el nuevo límite para las pensiones?

De acuerdo con la reforma, se establece un criterio claro para evitar pagos elevados a ex servidores públicos de Puebla.

En términos generales:

El tope será equivalente al 50% del salario presidencial

Esto representa cerca de 70 mil pesos al mes

Aplica a pensiones pagadas con recursos públicos

Además, la medida contempla efectos retroactivos, por lo que quienes actualmente reciben montos superiores deberán ajustarse al nuevo límite establecido.

Esta modificación forma parte de una iniciativa de alcance nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca establecer reglas más claras en el manejo de recursos públicos.

Se estableció un tope de hasta $70 mil pesos mensuales. |Imagen Ilustrativa

¿A quién aplica esta reforma?

El ajuste está dirigido principalmente a ex funcionarios y personal de alto nivel poblanos dentro de distintas estructuras del gobierno.

Entre ellos se encuentran:

Organismos públicos

Empresas del Estado

Fideicomisos

Entidades paraestatales

Es importante considerar que no todas las pensiones se verán afectadas.

¿Qué pensiones no se verán afectadas?

La reforma también contempla excepciones para ciertos casos, por lo que no se trata de una eliminación total de pensiones.

Quedan fuera de este límite:

Pensiones derivadas de aportaciones propias

Apoyos sociales no contributivos

Sistemas específicos como los de fuerzas armadas

Con este cambio, el estado busca reducir desigualdades, ordenar el gasto público y liberar recursos que puedan destinarse a otros programas, estableciendo un nuevo estándar en el sistema de pensiones para exfuncionarios.

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