Rubén Arenzana, abogado: “Así es el modus operandi de un falso policía de tránsito en Naucalpan para extorsionar conductores”

Un video publicado por Rubén Arenzana, el abogado e influencer conocido como @RuABOGADO_ en la red social X, muestra el momento en que un hombre que se identificó como agente “privado” de vialidad lo detuvo en Naucalpan, en el Edomex para pedirle su tarjeta de circulación y licencia.

Lo que siguió expuso el presunto modus operandi de alguien que operaba sin credenciales, sin identificación oficial y sin respaldo legal para detener conductores.

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¿Cómo identificó este abogado al falso policía de tránsito en Naucalpan?

Arenzana se bajó del vehículo y le pidió al hombre que se identificara como servidor público con facultades para detener conductores. El sujeto dijo llamarse Sergio y ser del Estado de México, pero nunca pudo mostrar una identificación oficial.

El abogado documentó en el video las irregularidades: la motocicleta en la que se movilizaba el sujeto, sus placas y su vestimenta — una playera tipo polo negra con el logo de la policía, sin ningún otro elemento de uniforme oficial.

Tras las preguntas del creador de contenido de Edomex, el supuesto oficial escapó en su motocicleta. Arenzana lo siguió relatando lo ocurrido en cámara y denunciando que la conducta constituía un delito. Más adelante lo encontró intentando detener a otro conductor, por lo que volvió a enfrentarlo. El video muestra al sujeto saltando entre carriles y cruzando hacia la acera entre automóviles detenidos.

Otra más del peor Cartel de delincuencia uniformada, seguiré luchando contra “Los azules” -Los buenos somos más 💵👮‍♂️💵 pic.twitter.com/0flk3IMuJi — Ruben Arenzana (@RuABOGADO_) April 29, 2026

¿Qué pasó tras la denuncia contra el falso agente en Naucalpan?

Durante la persecución, Arenzana pidió ayuda a policías reales que se encontraban en el lugar, pero denunció no haber recibido apoyo de su parte.

El video concluye con Rubén Abogado a las afueras de la Fiscalía Anticorrupción para informar que presentó una denuncia formal por los hechos ocurridos en este municipio de Edomex.

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