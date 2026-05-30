Querétaro multará a todos los conductores que no lleven este equipamiento obligatorio en la cajuela de su auto

Circular sin llanta de repuesto o sin las herramientas para cambiarla no es solo un riesgo en carretera: en Querétaro también es una infracción. El artículo 76 del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio establece que los conductores de vehículos motorizados están obligados a llevar ese equipamiento de forma permanente.

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¿Qué equipamiento obliga a llevar el reglamento de tránsito de Querétaro?

De acuerdo con el artículo 76, fracciones u y v del Reglamento, todo vehículo motorizado debe circular en Querétaro con:

Llantas de tipo neumático en condiciones que garanticen la seguridad del conductor y los pasajeros

de tipo neumático que garanticen la seguridad del conductor y los pasajeros Llanta de refacción en óptimas condiciones e inflada a la presión que indica el fabricante

en óptimas condiciones e inflada a la presión que indica el fabricante Gato hidráulico para levantar el vehículo durante el cambio

para levantar el vehículo durante el cambio Llave de tuercas o birlos para retirar y colocar la llanta

El reglamento también especifica las condiciones que deben tener las llantas en uso: deben garantizar la seguridad del conductor y los pasajeros, y proporcionar adherencia adecuada sobre el pavimento incluso cuando esté mojado.

“Las llantas no deben tener en su periferia bloques, clavos salientes, listones, puntas o protuberancias de cualquier material que no sea caucho, que sobresalgan de la huella de la superficie de tracción de las propias llantas”, salvo en maquinaria agrícola, detalla la norma vigente en Querétaro.

Querétaro El reglamento exige llanta de refacción, gato hidráulico y llave de birlos en todo vehículo motorizado. (ChatGPT)

¿Cuánto cuesta la multa por no llevar este equipamiento obligatorio en Querétaro?

El incumplimiento de estas obligaciones se sanciona en Querétaro con una multa de entre 5 y 10 veces la UMA, lo que en 2026 equivale a entre $586.55 y $1,173.10 pesos.

La infracción no genera puntos de penalización en la licencia de conducir.

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