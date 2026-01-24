¡Atención jubilados! Esto dice la ley sobre si puedes perder tu pensión trabajando en Uber o Didi

La posibilidad de perder mi pensión del IMSS por volver a trabajar fue, durante años, una de las principales preocupaciones de los jubilados en México. Sin embargo, desde 2025 el Instituto Mexicano del Seguro Social modificó su marco normativo para permitir que personas pensionadas generen ingresos mediante plataformas digitales.

El cambio quedó establecido en un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2025 y aplica en todo el país. La medida responde al crecimiento del trabajo flexible y a la necesidad de complementar ingresos sin afectar derechos adquiridos.

¿La pensión del IMSS es compatible con trabajar en apps de transporte o entrega?

Sí. El IMSS confirmó que los jubilados pueden registrarse como conductores o repartidores sin perder su pensión. La compatibilidad ya se encuentra integrada en los sistemas institucionales.

Este ajuste elimina suspensiones automáticas y brinda certeza jurídica a quienes buscan actividad laboral flexible.

¿Qué pasa si me doy de alta nuevamente en el IMSS por este trabajo?

El reingreso al IMSS por actividad en plataformas no reduce ni cancela la pensión. Se trata de un registro independiente.

Especialistas señalan que este esquema amplía la protección social sin modificar el estatus de jubilación.

¿Qué beneficios adicionales obtengo al trabajar con pensión?

Atención médica del IMSS para el pensionado y beneficiarios

Cobertura por riesgos de trabajo

Acceso a incapacidades temporales pagadas

Posible acumulación adicional de semanas cotizadas

¿Hay alguna condición o requisito para no tener problemas?

Cumplir con la prueba piloto vigente desde julio de 2025

Registrar ingresos de forma correcta

Verificar datos personales ante el IMSS

Confirmar el esquema aplicable con un asesor

¿Por qué este cambio es importante para los jubilados?

El aumento del costo de vida obliga a muchos pensionados a buscar ingresos extra. Esta medida permite hacerlo sin sacrificar estabilidad.

A futuro, se espera que el modelo se consolide como referencia para nuevas formas de empleo formal flexible.

