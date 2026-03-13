Giro inesperado en el transporte público de Edomex: usuarios podrían viajar gratis gracias a botellas reciclables

Una iniciativa legislativa plantea que los usuarios en Edomex obtengan saldo para el transporte público a cambio de depositar materiales reciclables en máquinas automatizadas dentro de estaciones del sistema de transporte estatal, y así podrían viajar gratis.

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¿Reciclaje como moneda de cambio para viajar gratis en transporte público de Edomex?

La diputada local Arleth Stephanie Grimaldo Osorio presentó una propuesta para la instalación de máquinas recicladoras automatizadas en estaciones de sistemas como el Mexibús y el Mexicable. El objetivo central: otorgar crédito de transporte a quienes entreguen envases de plástico, vidrio o aluminio.

El funcionamiento es directo. Las personas depositarían sus materiales reciclables en los equipos y recibirían puntos acreditables en su tarjeta de transporte autorizada, con saldo disponible para pagar viajes posteriores dentro de la red estatal.

Para que el programa funcione, la iniciativa propone que la Secretaría de Movilidad trabaje en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente. Esta coordinación garantizaría tanto el acopio de materiales como la administración de los incentivos para los usuarios.

La propuesta que aliviaría el bolsillo de quienes viajan en transporte público en Edomex. |Gobierno del Estado de México

Un estado con un problema de residuos sin resolver

El Estado de México produce cerca de 16 mil 139 toneladas de basura al día, cifra que equivale al 14% del total nacional según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Por volumen de población y extensión territorial, la entidad se ubica entre las principales generadoras de residuos reciclables del país.

Sin embargo, los datos sobre aprovechamiento revelan una brecha significativa. Menos del 11% de esos desechos reciben tratamiento, reciclaje o acopio adecuado, lo que muestra que la generación de residuos supera ampliamente la capacidad de gestión actual en la entidad.

Otros países ya probaron incentivos por reciclar en sistemas de movilidad

En Medellín, Colombia, el programa Recarga Verde ya opera con resultados concretos: durante su primer año, más de un millón de envases plásticos se intercambiaron por recargas en tarjetas de transporte. Esa cifra implicó evitar la emisión de más de 75 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

Sídney, Australia, registra una experiencia similar. Allí, máquinas automáticas reciben botellas y latas a cambio de incentivos económicos o créditos aplicables a distintos servicios, con un esquema que la propuesta mexicana toma como referencia directa para el diseño del programa estatal.