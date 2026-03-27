Adiós a la condonación automática: Puebla ahora exige este requisito para tener la Tenencia Vehicular 100% gratis en 2026

Miles de poblanos que pagan su control vehicular cada año daban por hecho la condonación automática de la tenencia. Eso cambió: una reforma aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado introduce un filtro nuevo que puede costarles el beneficio completo en Puebla si no cumplen un requisito específico antes de tramitar.

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Verificación vehicular en Puebla: ¿cuál es el requisito a cumplir para tener la condonación automática?

El Congreso de Puebla avaló una modificación a la Ley de Hacienda que transforma las reglas del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. La iniciativa llegó del gobernador Alejandro Armenta y apunta directamente a los rezagos fiscales sin regularizar.

Antes, pagar los 700 pesos del control vehicular era el único paso para acceder al 100% de condonación. La nueva ley agrega una condición extra que muchos conductores no anticipan: solo tendrán este benenficio si no poseen fotomultas ni adeudos fiscales.

Quienes no cumplan el nuevo requisito perderán el beneficio por completo. Además, deberán cubrir la tenencia íntegra más posibles recargos por incumplimiento.

Tenencia en Puebla.|Getty Images

¿Qué vehículos están exentos y cómo consultar adeudos?

Las tarifas del control vehicular varían según tipo y antigüedad. Las motocicletas con más de 10 años pagan desde 235 pesos; los autos de más de seis cilindros pueden llegar a 890 pesos.

Los vehículos eléctricos e híbridos quedan exentos del control vehicular 2026. Son la única categoría con beneficio automático sin condiciones adicionales.

Para conocer adeudos de tenencia, el portal de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración permite ingresar placas y número de serie. Ahí se genera el comprobante de pago con el monto exacto.

¿Cómo se paga el control vehicular en Puebla?

Pago en línea:

Ingresa al portal del Gobierno de Puebla

Accede a la sección Pagos en línea / Tenencia

Captura placas y número de serie

Verifica los datos del vehículo

Elige forma de pago y guarda el comprobante fiscal electrónico

Pago presencial:

Acude a una Oficina Recaudadora o CIS

Confirma datos y recibe la orden de cobro

Paga en bancos autorizados o kioscos multipago

Descarga el comprobante dos días hábiles después

La condonación en Puebla deja de ser un derecho automático y se convierte en un incentivo condicionado. Ignorar una deuda fiscal antes del trámite puede resultar mucho más caro que resolverla a tiempo.