Pasos para saber si tu empresa está obligada a darte un aumento con el nuevo salario mínimo en México

El salario mínimo en México volverá a aumentar a partir del próximo 1 de enero de 2026, por lo cual desde el anuncio decenas de personas a lo largo y ancho de la República se han comenzado a cuestionar si sus empresas están obligadas a darles un incremento con base en las nuevas normas salariales.

Por ello, a continuación en adn Noticias te daremos a conocer todo lo que dicen las leyes en nuestro país en relación al aumento salarial en México, el cual se debe aplicar de conformidad a los contratos y normas vigentes.

¿Qué empresas no están obligadas a dar aumento con el nuevo salario mínimo en México?

A pesar del anuncio del incremento al salario mínimo en México a partir del próximo año, la realidad es que no todas las empresas están obligadas a dar este aumento salarial a sus empleados, esto con base en los contratos de cada uno de sus trabajadores.

Y que aquellas empresas que den salarios más elevados al mínimo permitido en el país, están exentas de otorgar el aumento del 13% anunciado recientemente por el Gobierno de México.

Es decir, el aumento salarial únicamente aplicará para aquellos que hasta antes del 2026, percibían un sueldo mínimo de 278.80 pesos a nivel general, así como de 419.88 en la Zona Libre de la Frontera Norte.

Casos en los que aplica el aumento salarial en México

A pesar de lo antes mencionado, es importante señalar que en nuestro país el aumento salarial puede ser obligatorio de manera anual siempre y cuando los contratos entre trabajadores y empresas, cuenten con las siguientes normas:

Políticas internas de la compañía (incrementos por desempeño previamente establecidos bajo contrato)

Contratos individuales o colectivos (siempre y cuando se establezca previamente)

Ajustes por competitividad del mercado

¿Cuál es el nuevo salario mínimo en México?

Vale la pena señalar que el nuevo salario mínimo en México a partir del próximo 2026, será de 315.04 a nivel general, así como de 440.87 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte con los Estados Unidos.

