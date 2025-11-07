Tras años en el olvido, Línea 1 del Mexibús se renueva de Ciudad Azteca a Ojo de Agua

Ya es oficial, el Secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel SIbaja, dio el banderazo de salida a 15 nuevas unidades que tendrá la Línea 1 del Mexibús , la cual va desde el Metro Ciudad Azteca, en Ecatepec, hasta Ojo de Agua, en Tecámac.

Se trata de una de las rutas más utilizadas de todo el Edomex, que transporta a miles de usuarios todos los días, ya que su conexión directa con el servicio del metro es clave para que las personas puedan completar sus trayectos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

15 nuevas unidades en Línea 1 del Mexibús

De acuerdo con Daniel Sibaja, estas nuevas unidades servirán para mover a 86 mil personas todos los días, mejorando el servicio del Metrobús para que sea más rápido, eficiente y con menos congestión de usuarios en las unidades.

Así, la flota total de unidades llega a 64, lo que representa una mejora importante para la primera línea del Mexibús, la cual había quedado en el olvido durante varios años, sin recibir ningún tipo de inversión hasta este momento.

Señala que las unidades miden 18 metros de longitud y tienen una capacidad para 39 personas sentadas y hasta 120 de pie, sin mencionar que todas ellas tienen cámaras de vigilancia y un sensor para el aforo de usuarios.

Por si fuera poco, también señaló que son unidades de última generación, con baja emisión de contaminantes y de alto rendimiento. Además, a comienzos de año planean agregar otras 10 nuevas unidades.

La línea 1 del Metrobús en Edomex

Comenzó a operar en el 2010 y tiene un recorrido de 16.8 kilómetros, en donde pasa por 22 estaciones diferentes, con algunos puntos clave en el municipio, como lo son Las Américas.

🚍 Después de años de abandono, el Mexibús vuelve a moverse hacia adelante.

Hoy dimos el banderazo de salida a 15 nuevas unidades en la Línea 1 del #Mexibús 🚦🚎



✅Durante mucho tiempo este sistema estuvo olvidado: sin mantenimiento, sin inversión y sin escuchar a sus usuarios.… pic.twitter.com/roZJ7Tqvhy — Daniel Sibaja (@DanielSibaja_) November 5, 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.