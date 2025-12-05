¡Sueldazo! Incrementan salario para Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026; nuevo monto

Luego de que se confirmara el aumento del 13% al salario mínimo general en México, la plataforma Programas para el Bienestar anunció que Jóvenes Construyendo el Futuro también contará con un incremento en el pago de las y los beneficiarios a partir del próximo 2026.

De acuerdo con las autoridades de nuestro país, el nuevo monto que estarán recibiendo los jóvenes mexicanos será de 9 mil 582.47 pesos mensuales, lo cual representa un aumento de más de mil pesos para este sector de la población tomando en cuenta los 8 mil 480 pesos que recibían a lo largo de 2025.

¿A partir de cuándo llegará el aumento al pago de Jóvenes Construyendo el Futuro?

En el comunicado oficial emitido por Programas para el Bienestar , se detalló que será a partir del próximo 1 de enero de 2026 que se estará aplicando el aumento a Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los programas sociales con más beneficiarios a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Por otro lado, se señaló que las y los “aprendices”, contarán con seguro médico por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual estará completamente cubierto más allá del nuevo salario que estarán recibiendo en su cuenta del Banco del Bienestar.

¿Habrá nuevos requisitos para inscribirse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Si estás pensando en registrarte ante este programa social del Gobierno de México , es importante mencionar que hasta el momento no se han anunciado cambios en los requisitos para poder ser uno de los beneficiarios del mismo.

Por ello, hasta lo único que necesitan los interesados es cumplir con los siguientes puntos:

Tener entre 18 y 29 años de edad

No estar trabajando ni estudiando al momento de la inscripción

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de vigencia

Subir una fotografía y completar la ficha en la plataforma

¿Cómo inscribirse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Para poder realizar el alta ante la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro, los interesados pueden ingresar al siguiente enlace oficial del Gobierno de México para iniciar con los procesos correspondientes.

Será en esta misma página, que las y los jóvenes deberán subir los documentos y datos antes enlistados.

