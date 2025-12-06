¿El 12 de diciembre es día feriado o habrá jornada normal? SEP y LFT responden lo que pasará este 2025

El 12 de diciembre, Día de la Virgen de la Guadalupe, tiene un fuerte valor cultural y religioso en México. Además del significado espiritual, es una fecha en la que muchas personas acuden a realizar peregrinaciones hacia espacios como la Basílica de Guadalupe . Debido a estas razones, madres y padres de familia se preguntan si la Secretaría de Educación Pública (SEP) lo otorga como feriado.

¿Feriado el 12 de diciembre de 2025? SEP y LFT responden

El 12 de diciembre de 2025, Día de la Virgen de Guadalupe, no es feriado oficial en México según la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que no obliga a descanso remunerado ni pago triple para quienes laboren. El artículo 74 de la LFT lista solo siete días festivos obligatorios, como el 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre, excluyendo esta fecha religiosa pese a su importancia cultural.

Clases continúan con normalidad

La SEP confirma que habrá clases normales en escuelas de educación básica el viernes 12 de diciembre, según el calendario escolar 2025-2026. Algunas instituciones podrían ajustar horarios, pero no existe suspensión federal; se recomienda verificar con cada plantel.

¿Los bancos abren el Día de la Virgen de Guadalupe? Horarios

Dependencias públicas y la mayoría de empresas operan en horario regular, aunque los bancos cierran por el Día del Empleado Bancario, no por la festividad guadalupana. No obstante, si necesitas realizar alguna operación, te recordamos que Banco Azteca es la única institución financiera que opera los 365 días del año con horarios de 9 am a 9 pm.

