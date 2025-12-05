Frío extremo obliga a un lunes sin alumnos en dos regiones de Puebla

El Gobierno de Puebla anunció que suspenden de clases este lunes 8 de diciembre de 2025 en 64 municipios de la Sierra Norte y Sierra Nororiental. La medida aplica para todos los niveles educativos y responde al impacto del frente frío número 18, que provoca bajas temperaturas, lluvias y vientos fuertes.

La autoridad estatal informó que la decisión busca proteger a estudiantes, maestros y familias. El traslado escolar en zonas de montaña se complica con el frío y la humedad, por lo que las escuelas activarán trabajo a distancia para no perder el avance académico.

Regiones afectadas por la suspensión

Las dos sierras de Puebla concentran comunidades en altura y caminos que suelen deteriorarse con la lluvia. Por esa razón, la suspensión incluye 5 mil 836 planteles, desde preescolar hasta universidad, y más de 407 mil alumnos.

Las autoridades explicaron que los municipios presentan alerta por descenso térmico extremo y rachas de viento que elevan el riesgo en traslados.

Motivos del cierre temporal

Protección Civil advirtió un ambiente gélido en zonas altas, lluvias constantes y fuertes vientos. Cada fenómeno puede afectar la salud de la comunidad escolar.

Expertos del estado afirmaron que la combinación de humedad y frío aumenta enfermedades respiratorias, por lo que la pausa presencial es una medida preventiva.

¿Cómo operarán las clases a distancia?

El Gobierno del Estado confirmó que no habrá afectación al calendario escolar. Los docentes enviarán tareas, cuadernillos, actividades y materiales digitales según cada plantel.

Directores y supervisores reportaron que ya implementaron protocolos para mantener la continuidad educativa sin exponer a los alumnos.

Municipios incluidos en la medida

Son 38 municipios de la Sierra Norte y 26 de la Nororiental, entre ellos:



Zacatlán

Huauchinango

Chignahuapan

Xicotepec

Cuetzalan

Teziutlán

Zacapoaxtla

Las autoridades pidieron mantenerse atentos a nuevos avisos, ya que el frente frío podría intensificarse durante la semana.

Recomendaciones para las familias

El gobierno solicitó:



Abrigar bien a niños y adultos mayores

Evitar exposiciones prolongadas al frío

Revisar el estado de caminos antes de salir

Protección Civil recordó que las actualizaciones oficiales serán emitidas a través de canales estatales para evitar rumores.

