Frío extremo obliga a un lunes sin alumnos en dos regiones de Puebla
Suspenden de clases en Puebla por el frente frío 18; más de 5 mil escuelas trabajarán a distancia para proteger a alumnos y maestros.
El Gobierno de Puebla anunció que suspenden de clases este lunes 8 de diciembre de 2025 en 64 municipios de la Sierra Norte y Sierra Nororiental. La medida aplica para todos los niveles educativos y responde al impacto del frente frío número 18, que provoca bajas temperaturas, lluvias y vientos fuertes.
La autoridad estatal informó que la decisión busca proteger a estudiantes, maestros y familias. El traslado escolar en zonas de montaña se complica con el frío y la humedad, por lo que las escuelas activarán trabajo a distancia para no perder el avance académico.
📢 Gobierno estatal suspende clases en sierra norte y nororiental ante efectos del frente frío 18— Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) December 6, 2025
El Gobierno del Estado a través de la @SEPGobPue informa que, para salvaguardar la salud de la población escolar, y ante la recomendación emitida por la @PCGobPue por la llegada del… pic.twitter.com/kAW4fII4cV
Regiones afectadas por la suspensión
Las dos sierras de Puebla concentran comunidades en altura y caminos que suelen deteriorarse con la lluvia. Por esa razón, la suspensión incluye 5 mil 836 planteles, desde preescolar hasta universidad, y más de 407 mil alumnos.
Las autoridades explicaron que los municipios presentan alerta por descenso térmico extremo y rachas de viento que elevan el riesgo en traslados.
Motivos del cierre temporal
Protección Civil advirtió un ambiente gélido en zonas altas, lluvias constantes y fuertes vientos. Cada fenómeno puede afectar la salud de la comunidad escolar.
Expertos del estado afirmaron que la combinación de humedad y frío aumenta enfermedades respiratorias, por lo que la pausa presencial es una medida preventiva.
¿Cómo operarán las clases a distancia?
El Gobierno del Estado confirmó que no habrá afectación al calendario escolar. Los docentes enviarán tareas, cuadernillos, actividades y materiales digitales según cada plantel.
Directores y supervisores reportaron que ya implementaron protocolos para mantener la continuidad educativa sin exponer a los alumnos.
Municipios incluidos en la medida
Son 38 municipios de la Sierra Norte y 26 de la Nororiental, entre ellos:
- Zacatlán
- Huauchinango
- Chignahuapan
- Xicotepec
- Cuetzalan
- Teziutlán
- Zacapoaxtla
Las autoridades pidieron mantenerse atentos a nuevos avisos, ya que el frente frío podría intensificarse durante la semana.
Recomendaciones para las familias
El gobierno solicitó:
- Abrigar bien a niños y adultos mayores
- Evitar exposiciones prolongadas al frío
- Revisar el estado de caminos antes de salir
Protección Civil recordó que las actualizaciones oficiales serán emitidas a través de canales estatales para evitar rumores.
