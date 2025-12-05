Un fin de semana que nadie pidió; habrá frío polar, lluvias y viento extremo
El clima en México prevé un fin de semana crítico con contrastes severos, heladas en el norte, lluvias en el Pacífico y vientos de más de 100 km/h en el Golfo.
El
clima en México
enfrenta un fin de semana climáticamente inestable.
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó
que entre el 6 y el 9 de diciembre coincidirán:
- Lluvias fuertes
- Heladas severas
- Un evento de “Norte” con rachas superiores a 100 km/h
El fenómeno combina un río atmosférico, el frente frío 18 estacionado y la llegada del frente 19, que avanzará desde el norte hacia el sureste.
El sábado dominarán las lluvias en el Pacífico, el domingo llegarán el frío y el viento, y entre lunes y martes las precipitaciones torrenciales se concentrarán en el sureste. Autoridades piden extremar precauciones en zonas montañosas, carreteras y costas.
Lluvias fuertes en el Pacífico durante el sábado
El sábado afectará al occidente con lluvias de 25 a 50 mm en:
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
Protección Civil prevé deslaves y crecidas rápidas en ríos. El centro y sur reportarán chubascos dispersos y la CDMX solo registrará lloviznas.
Este mismo día persistirá el frío intenso en el norte. Las sierras de Chihuahua y Durango bajarán hasta -10 °C. A pesar del ambiente gélido, las costas del sur alcanzarán 40 °C, un contraste que especialistas atribuyen al río atmosférico.
El domingo ingresa el frente frío 19
El domingo el frente 19 provocará lluvias fuertes en:
- Tamaulipas
- Veracruz
- Puebla
- San Luis Potosí
- Oaxaca
- Chiapas
El viento aumentará en el Golfo durante la noche, con rachas de hasta 70 km/h. La caída de temperatura continuará en el norte y el altiplano. Meteorólogos señalan que los cambios bruscos podrían afectar la visibilidad en carretera y favorecer heladas en zonas altas.
Lunes y martes enfrentarán “Norte” extremo y lluvias torrenciales
El lunes el frente se moverá al sureste y causará lluvias intensas de 75 a 150 mm en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Puebla. El “Norte” alcanzará su punto crítico con rachas de hasta 110 km/h y oleaje de 3.5 metros, lo que podría afectar puertos, vuelos y zonas costeras.
El martes las precipitaciones muy fuertes continuarán en el Golfo y el sureste, mientras el viento disminuirá ligeramente a 70-90 km/h. Aunque el norte del país comenzará a recuperar temperatura, el suelo saturado incrementará el riesgo de inundaciones y deslaves.
