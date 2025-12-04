La zona del país que no verá el aumento salarial completo

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el salario mínimo en México aumentará a partir del 1º de enero de 2026, pero con diferencias relevantes según la región. Mientras el salario mínimo general subirá 13%, 43 municipios ubicados en la frontera norte solo recibirán un incremento del 5%, lo que generó dudas entre trabajadores y empleadores. Esta medida forma parte del programa federal Zona Libre de la Frontera Norte y busca proteger la competitividad económica.

El ajuste diferenciado al salario mínimo fue acordado entre gobierno, sector empresarial y sindicatos. El nuevo monto en la frontera pasará de 419.88 a 440.87 pesos diarios. En el resto del país llegará a 315.04 pesos. Aunque ambos incrementos superan la inflación prevista para 2026, el límite en la zona fronteriza responde a condiciones económicas particulares.

¿Qué cambió en el aumento salarial de 2026?

El gobierno federal anunció un incremento general del 13%, pero aclaró que los municipios fronterizos tendrán un aumento menor. La diferencia responde a su nivel salarial superior, fijado desde 2019 para impulsar inversión y empleo.

En esta región, el salario ya supera ampliamente el promedio nacional. Por ello, el alza de 5% busca evitar distorsiones laborales y mantener la competitividad frente a Estados Unidos.

¿Por qué la frontera norte recibe un aumento menor?

Las autoridades explicaron que estos municipios operan bajo estímulos fiscales y reglas específicas que elevan los costos laborales. Un incremento mayor podría generar presiones en empresas locales.

Según la Secretaría del Trabajo, la decisión equilibra crecimiento salarial y estabilidad económica. Expertos coinciden en que un aumento mayor podría provocar cierres o reubicación de negocios.

Lista de municipios con aumento del 5%

La Zona Libre de la Frontera Norte incluye 43 municipios en:



Baja California

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Entre ellos destacan Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Reynosa y Nuevo Laredo; el resto son:



Ensenada (Baja California)

Playas de Rosarito (Baja California)

Tecate (Baja California)

Agua Prieta (Sonora)

Altar (Sonora)

Caborca (Sonora)

Cananea (Sonora)

General Plutarco Elías Calles (Sonora)

Naco (Sonora)

Puerto Peñasco (Sonora)

San Luis Río Colorado (Sonora)

Santa Cruz (Sonora)

Sáric (Sonora)

Ascensión (Chihuahua)

Coyame del Sotol (Chihuahua)

Guadalupe (Chihuahua)

Janos (Chihuahua)

Manuel Benavides (Chihuahua)

Ojinaga (Chihuahua)

Praxedis G. Guerrero (Chihuahua)

Acuña (Coahuila)

Guerrero (Coahuila)

Hidalgo (Coahuila)

Jiménez (Coahuila)

Nava (Coahuila)

Ocampo (Coahuila)

Zaragoza (Coahuila)

Anáhuac (Nuevo León)

Camargo (Tamaulipas)

Gustavo Díaz Ordaz (Tamaulipas)

Matamoros (Tamaulipas)

Mier (Tamaulipas)

Miguel Alemán (Tamaulipas)

Río Bravo (Tamaulipas)

Valle Hermoso (Tamaulipas)

¿Qué significa este ajuste para los trabajadores?

Aunque el aumento es menor, el salario fronterizo continúa siendo el más alto del país. Permite cubrir casi tres canastas básicas, una cifra superior al promedio nacional. Analistas prevén que la tendencia de incrementos salariales continúe y el gobierno espera que para 2030 el salario mínimo cubra 2.5 canastas básicas en todo México.

