¿Te toca aumento? Lista oficial de los sueldos por profesión con el salario mínimo 2026
Esta es la cantidad de dinero que te pagarán con el aumento del salario mínimo que aplicará el Gobierno Federal en 2026.
¿Cuánto dinero vas a ganar en 2026? El Gobierno Federal anunció finalmente el nuevo aumento al salario mínimo para el año 2026. Por lo que, a partir del 1 de enero del año siguiente estarás recibiendo más dinero por prestar tus servicios. Pero, ¿de cuánto será el aumento? Te contamos todos los detalles.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿De cuánto será el aumento del salario mínimo en 2026?
El Gobierno Federal determinó que para el año 2026 habrá un aumento del 13% en México. Esto quiere decir, que a partir del mes de enero, el sueldo mínimo se incrementará de $278.80 pesos a $315.04 pesos diarios. Mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), el salario mínimo pasará de $419.88 pesos a $440.87 pesos diarios.
#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein anuncia incremento de 13 por ciento al salario mínimo general a partir del 1° de enero de 2026; pasa de 278.80 a 315.04 pesos. En la Zona Libre de la Frontera Norte sube cinco por ciento: de 419.88 a 440.87 pesos. pic.twitter.com/dguF2kDsGs— Gobierno de México (@GobiernoMX) December 3, 2025
El salario mínimo es la cantidad menor que debe te deben de pagar en efectivo por el trabajo o los servicios que realizas en una jornada de trabajo. Y, en 2026, tu sueldo aumentará el 13%. A continuación, te compartimos el listado de las profesiones con sus nuevos salarios.
Lista completa de sueldos por profesión en 2026
En México existe un listado integrado por 61 profesiones, oficios y trabajos especiales que tendrán un incremento del 13% en sus sueldo diario. Aquí puedes revisar la lista oficial de sueldos 2026 :
- Albañilería, oficial de $440.87
- Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en $440.87
- Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de $440.87
- Cajero(a) de máquina registradora $440.87
- Cantinero(a) preparador de bebidas $440.87
- Carpintero(a) de obra negra $440.87
- Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial $440.87
- Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos $440.87
- Colchones, oficial en fabricación y reparación de $440.87
- Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial $440.87
- Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en $440.87
- Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial $440.87
- Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas $440.87
- Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio $440.87
- Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos $440.87
- Chofer de camión de carga en general $440.87
- Chofer de camioneta de carga en general $440.87
- Chofer operador(a) de vehículos con grúa $440.87
- Draga, operador(a) de $440.87
- Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial $440.87
- Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial $440.87
- Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial $440.87
- Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial $440.87
- Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio $440.87
- Encargado(a) de bodega y/o almacén $440.87
- Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en $440.87
- Fogonero(a) de calderas de vapor $440.87
- Gasolinero(a), oficial $440.87
- Herrería, oficial de $440.87
- Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial $440.87
- Jornalero(a) agrícola y/o trabajador(a) del campo $440.87
- Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor $440.87
- Manejador(a) en granja avícola $440.87
- Maquinaria agrícola, operador(a) de $440.87
- Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de $440.87
- Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial $440.87
- Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial $440.87
- Peluquero(a) y cultor(a) de belleza $440.87
- Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial $440.87
- Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial $440.87
- Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares $440.87
- Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial $440.87
- Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial $440.87
- Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje $440.87
- Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en $440.87
- Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial $440.87
- Reportero(a) en prensa diaria impresa $705.46
- Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa $705.46
- Repostero(a) o pastelero(a) $440.87
- Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de $440.87
- Secretario(a) auxiliar $440.87
- Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico $440.87
- Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador $440.87
- Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial $440.87
- Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial $440.87
- Trabajador(a) del hogar $440.87
- Trabajador(a) social, técnico(a) en $440.87
- Vaquero(a) ordeñador a máquina $440.87
- Velador(a) $440.87
- Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico $440.87
- Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial $440.87
En México, el salario mínimo mensual será de $9,582.47 pesos y en la zona de la frontera norte constará de $13,409 pesos.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro
canal de WhatsApp
y lleva la información en la palma de tu mano.