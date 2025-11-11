¡No descartan nieve! Fecha en que entrará el Frente Frío 14 a México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la masa de aire ártico asociada al frente frío 13 mantendrá este martes 11 de noviembre un ambiente gélido; sin embargo, el panorama no mejorará pronto pues el frente frío 14 se aproxima y reforzará las bajas temperaturas hacia finales de la semana.

De acuerdo con los pronósticos, el nuevo frente ingresará entre el jueves 13 y el viernes 14 de noviembre por la región noroeste del país.

Su interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en altura generará un marcado descenso térmico, así como vientos fuertes, tolvaneras y lluvias en varios estados del norte y noreste.

Durante estos meses fríos, protégete de enfermedades respiratorias.



Acude a tu unidad de salud y consulta con tu médica o médico sobre las vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo.



Las vacunas son seguras y gratuitas. ¡Vacunarse es amar! pic.twitter.com/z20rWRs35m — SALUD México (@SSalud_mx) November 7, 2025

Estados afectados y pronóstico del clima

El SMN anticipa rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En tanto, en Oaxaca y el Istmo de Tehuantepec podrían registrarse vientos del norte con velocidades de entre 40 y 50 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.

Para el viernes 14, las condiciones se extenderán a más entidades, incluyendo Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, donde se prevén rachas de entre 50 y 60 km/h.

Por su parte, en la Península de Yucatán también se esperan vientos moderados, con posibles lluvias en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Posible caída de nieve en el norte del país

La masa polar que impulsa al frente frío 14 podría ocasionar caída de nieve o aguanieve durante la tarde del viernes y la madrugada del sábado en zonas altas de Baja California, particularmente en la Sierra de San Pedro Mártir, así como en el norte de Sonora.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante el descenso de temperatura y las condiciones de carretera que podrían complicarse por el fenómeno.

Lluvias en el sureste por canal de baja presión

Mientras tanto, en el sur y sureste de México, un canal de baja presión frente a las costas de Quintana Roo generará chubascos y lluvias fuertes, con acumulaciones puntuales intensas en el sur de ese estado.

El SMN exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales, abrigarse adecuadamente y extremar precauciones ante los efectos del frente frío 14, que marcará el inicio de un periodo más intenso de bajas temperaturas en el país.

