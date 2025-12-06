Precio del Huevo en México; regiones y centrales donde es más barato

En 2025, el precio del huevo en México se ha convertido en motivo de alerta para miles de familias, ya que es un producto básico y habitual en la canasta. En diciembre de 2025, el costo de este producto se mantiene volátil, con montos que oscilan entre 35 y 50 pesos por kilo.

Aunque hubo picos extremos en febrero y julio —superando los 70-80 pesos por escasez y gripe aviar—, los reportes recientes del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) indican estabilización relativa en regiones como Edomex y Pachuca.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El huevo es un alimento esencial en la dieta mexicana y suele ser base de desayunos, comidas económicas y preparaciones cotidianas. Este alza sostenida impacta directamente en los presupuestos familiares, obligando a muchas personas a ajustar sus compras o reducir el consumo.

¿Cuál es el precio del huevo hoy?

Ingresa a este enlace y selecciona la región en la que vives para conocer el precio exacto en los centros de distribución por mayoreo.

¿Es más caro el huevo blanco o el rojo?

Generalmente, el huevo rojo suele ser un poco más caro que el blanco porque proviene de gallinas más grandes que comen más, elevando los costos de producción para el granjero; sin embargo, en el mercado, los precios pueden variar mucho por marca, oferta y demanda, y a veces el blanco puede ser más caro en ciertas regiones o momentos, pero la tendencia es que el rojo es ligeramente superior en precio por razones de crianza.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.