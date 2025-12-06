inklusion.png Sitio accesible
Cancún, uno de los destinos favoritos en México afectado por el sargazo

La Secretaria de Marina (Semar) reportó más de 44 mil toneladas recolectadas de sargazo en Quintana Roo, región que abarca Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

Publicado por: Itandehui Cervantes
  • Investigadores de la Universidad del Sur de Florida detectaron 38 millones de toneladas métricas en el Gran Cinturón Atlántico.
  • La ocupación anual en Tulum ronda el 40% y según datos oficiales de Quintana Roo marcan una caída al 48,1% en la segunda semana de septiembre.
Quintana Roo
