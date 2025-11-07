¡Alerta! Hoy No Circula viernes 7 de noviembre 2025: El engomado que descansa y evita multas en CDMX

¡Atención, automovilista! El Hoy No Circula se activa este viernes 7 de noviembre de 2025 en la CDMX y Edomex. Si tu auto tiene el engomado azul y la terminación de placa 9 o 0, ¡tendrás que dejarlo en casa!

Recuerda que si no cumples con esta restricción, te puede costar caro, con multas que superan los $3,000 pesos. En adnNoticias te explicamos cómo funciona el calendario del Hoy No Circula, los horarios de restricción y cómo puedes evitar la multa para que no afectes tu bolsillo.

¿Qué vehículos no circulan el viernes 7 de noviembre?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) implementó el programa Hoy No Circula que se aplica de manera obligatoria en las 16 alcaldías de la CDMX y en 48 municipios conurbados del Edomex y recientemente del Valle de Toluca.

Este viernes 7 de noviembre de 2025, la restricción vehicular aplica obligatoriamente para los automóviles que tengan el engomado azul y cuya terminación de placa sea 9 o 0. Es muy importante que los automovilistas de la CDMX y del Edomex tengan en cuenta que esta prohibición se mantiene activa desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, periodo durante el cual estos vehículos tienen prohibido transitar por la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

La medida denominada Hoy No Circula tiene el propósito de disminuir la concentración de contaminantes en la atmósfera y mejorar la calidad del aire en una de las ciudades más grandes del mundo. Sin embargo, si tu coche cuenta con el holograma 0 o 00, puedes circular sin problemas, ya que están exentos de esta restricción.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

El costo por ignorar el Hoy No Circula es elevado y representa un golpe significativo al bolsillo de los automovilistas. En la CDMX, la sanción económica por circular en un día y hora no permitidos puede variar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA); es decir, una multa que supera fácilmente los $3,000 pesos, además de la remisión del vehículo a un depósito vehicular (corralón). Si esto sucede, los automovilistas también deberán de cubrir el costo de arrastre y almacenaje.

Igualmente, en el Edomex, las multas por incumplir la restricción vehicular son igualmente severas. Toma en cuenta que este viernes 7 de noviembre, las autoridades mexiquenses tienen la facultad de detener e infraccionar a los conductores que circulen con el engomado azul.

Para evitar multas, consulta el calendario oficial de la CAMe antes de salir de casa y opta por el Metro, Metrobús o Ecobici.

