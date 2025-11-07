¡Adiós al solecito! Temperaturas por debajo de los 10 grados en estos estados para el clima de hoy
Asimismo, una vaguada en niveles medios de la atmósfera y el ingreso de aire húmedo provocarán lluvias para el clima de hoy.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para el clima de hoy viernes 7 de noviembre de 2025, se presentan diversas condiciones territoriales, con temperaturas frías y lluvias en varias regiones, además de un ambiente especialmente frío en zonas altas.
Un canal de baja presión sobre el sureste de México, una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre la península de Yucatán, inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo proveniente del golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en dichas regiones.
Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá nubosidad escasa y sin lluvias en el resto del territorio nacional. Además, persistirá el ambiente de muy frío a frío con posibles heladas al amanecer, en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central.
Estados donde lloverá hoy viernes 7 de noviembre 2025
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz (región Olmeca).
- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur.
¿En qué estados hará frío hoy?
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Altas temperaturas en México hoy viernes 7 de noviembre
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas (sur), Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
