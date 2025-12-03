OFICIAL: Habrá aumento al salario mínimo en 2026; así queda el pago mensual

Este miércoles 3 de diciembre, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) confirmó que a partir de enero de 2026 habrá un aumento de 13% al salario mínimo , aquí te decimos cuál será el sueldo diario y mensual de los trabajadores.

Aumentan 13% el salario mínimo para 2026

De acuerdo con Marath Bolaños, titular de la STPS se logró un acuerdo entre el sector empresarial y trabajadores y se definieron los nuevos salarios mínimos.

A partir del 1 de enero de 2026 el salario mínimo diario pasará de 278.80 a 315.04 pesos y el mensual quedará en 9 mil 582.47 pesos. En la Zona Libre de la Frontera Norte el aumento será de 5% y pasará de 419.88 a 440.87 pesos diarios y 13 mil 409.80 pesos mensuales. Según la información de la STPS con este aumento se alcanzarán a cubrir 2 canastas básicas.

¿Por qué hay dos salarios mínimos en México?

En México existe una división geográfica establecida por la Conasami y el país esta separado en dos zonas salariales: La Zona Libre de la Frontera Norte y el resto del territorio nacional.

En la frontera norte es más alto el sueldo debido a que el costo de vida es mayor debido a la competencia con los sueldos de Estados Unidos y la necesidad de retener mano de obra en esa región.

Para el resto del país se asigna un salario mínimo distinto por las condiciones económicas locales. Por ello, cada que aumenta hay dos montos oficiales. Esta medida mejora el poder adquisitivo en la zona fronteriza y se ha puesto en la mesa el debate sobre la posibilidad de ampliar o reorganizar estas zonas para reducir la desigualdad.

