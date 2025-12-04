Hay trabajo en TV Azteca; requisitos y cómo postularse a la vacante del Tío Richie

Si estás buscando una nueva oportunidad laboral te tenemos muy buenas noticias, pues recientemente TV Azteca Yucatán abrió una vacante de trabajo para el puesto de Productor Comercial, el cual será el encargado de crear, dirigir e impulsar proyectos que marquen tendencia en gestión con las marcas y clientes.

Fue a través de las redes sociales de la televisora local y en la plataforma de OCC Mundial, que se publicaron las bases, requisitos y forma de postularse a la oferta laboral, la cual estará abierta a lo largo de los próximos días.

¿Qué ofrece la vacante de trabajo en Azteca Yucatán?

De acuerdo con el anuncio publicado en la plataforma de OCC Mundial, la oferta de trabajo de TV Azteca Yucatán está ofreciendo un sueldo base competitivo (no se mencionó el monto), así como la oportunidad de estar en una de las empresas líderes a nivel nacional.

Por otro lado, se ofrece lo siguiente:

Equipo de trabajo dinámico y ambiente creativo

Oportunidades de crecimiento dentro de la televisora

Participación en proyectos regionales y nacionales

Requisitos para postularse a la vacante en TV Azteca

Para poder ser seleccionado a esta vacante en la televisora, se está solicitando como requisito indispensable contar con una licenciatura en comunicación, mercadotecnia, producción audiovisual o afín.

También se solicita que los postulantes cuenten con experiencia mínima de un año en un puesto similar, así como un amplio conocimiento en los procesos de producción y postproducción.

El resto de los requisitos son:

Manejo de cámaras, iluminación y software de edición (Premiere, Final Cut o similar)

Habilidad para coordinar equipos, administrar tiempos y trabajo bajo presión

Creatividad y capacidad para generar soluciones rápidas

Excelente comunicación con clientes

¿Cómo aplicar para la vacante en Azteca Yucatán?

Para poder aplicar a la vacante de trabajo en TV Azteca Yucatán, lo único que se tiene que hacer es ingresar al siguiente portal de OCC Mundial y pulsar en el botón de “Postularme” o bien, a través del número 55 2561 5934 o mandando el CV al correo judith.tapial@gesech.com.

