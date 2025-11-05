Frente frío 12 dejará temperaturas de 0 °C en CDMX, Edomex y más; pronósticos del clima del clima 5 de noviembre

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que los pronósticos del clima en México para este miércoles 5 de noviembre, prevén afectaciones en Quintana Roo y en entidades del sureste del país a causa del frente frío número 12 que continuará interactuando con la onda tropical 40.

Fue a través de su informe diario emitido por medio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que la Conagua informó que también se prevé una circulación ciclónica en niveles medios y altos, lo cual ocasionará lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas sobre las entidades del Golfo de México.

Por otro lado, se señaló que se prevé un ambiente muy frío con presencia de heladas sobre los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, lo cual afectará a estados como Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y demás.

¿En qué estados de México habrá heladas durante el clima del 5 de noviembre?

De acuerdo con los pronósticos del clima en México para este miércoles 5 de noviembre, los estados que tendrán temperaturas entre los -10 y los -5 °C son Chihuahua y Durango, esto durante la madrugada.

Por otro lado, se señaló que en estados como Baja California, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz habrá presencia de fríos de entre -5 y 0 °C. De igual forma se prevén fríos de 0 a 5 °C en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y Sonora.

Pronósticos de lluvia en México este 5 de noviembre

Por otro lado, se señaló que prevalecerán las lluvias intensas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de que se prevén chubascos en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca.

La Conagua señaló que también se prevén chubascos y lluvias aisladas en:

Puebla

Veracruz

Michoacán

Guerrero

Consulta en https://t.co/R8Yan9vLdN las condiciones del tiempo que se pronostican para las próximas horas y el día de mañana en #México, así como los fenómenos #Meteorológicos que se encuentran afectando actualmente nuestro país pic.twitter.com/0zHP03SLEc — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 5, 2025

Temperaturas máximas en México para el miércoles 5 de noviembre

En cuanto a los pronósticos de temperaturas elevadas, se mencionó que se prevén temperaturas de entre 30 y 40 °C en los siguientes estados de México:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Tabasco

Campeche

Rachas fuertes de viento en México

Por último, es importante señalar que se prevén rachas fuertes de viento y oleaje elevado en el golfo de Tehuantepec, así como en las costas occidentales de Baja California y en Yucatán y Quintana Roo.

