¡Aprovecha los descuentos! Lista de tiendas que participan en el Buen Fin 2025

El Buen Fin 2025 se realizará del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, extendiéndose un día más que en ediciones anteriores. En esta ocasión, que celebra 15 años del evento, participarán más de 6,500 tiendas físicas y más de 4,200 comercios en línea, ofreciendo descuentos considerables en productos de tecnología, electrodomésticos, moda, calzado, muebles, juguetes, vinos y licores.

¿Quieres algún producto pero no sabes si el lugar donde lo venden participa? Si estás pensando en empezar a hacer compras para los regalitos de fin de año, aquí te contamos todos los detalles.

Fechas del Buen Fin 2025

Este evento, diseñado para fortalecer la economía nacional y fomentar el consumo en beneficio de grandes empreasas, así como de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), se llevará a cabo durante cinco días consecutivos: del jueves 13 al lunes 17 de noviembre. La fecha coincide con el puente por la conmemoración de la Revolución Mexicana, lo que permitirá mayor afluencia de compradores y una derrama económica mayor.

¿Qué tiendas participan en el Buen Fin 2025?

Tiendas departamentales destacadas que se suman a las promociones incluyen Liverpool, El Palacio de Hierro, Sears, Coppel, Suburbia, Sanborns y H&M. En supermercados puedes aprovechar ofertas en Walmart, Bodega Aurrera, Walmart Express, Soriana, Mega, Chedraui, Sam’s Club y Costco.

En moda y calzado las marcas Zara, Nike, Adidas, Bershka y Pull&Bear estarán ofreciendo promociones especiales.

Si quieres confirmar si una tienda forma parte de las promociones del Buen Fin, solo necesitas ingresar al sitio web oficial del evento y realizar la búsqueda ahí.

Elaborar previamente una lista con los artículos que realmente requieres y revisar los precios en distintas tiendas antes de comprar te permitirá aprovechar las promociones de forma inteligente y cuidar tu presupuesto.

¿Qué tiendas no participan?

Es importante señalar que no todas las marcas, tiendas o servicios participan en el Buen Fin. Esto puede deberse a que:



No están formalmente registradas

No están reguladas por la Profeco

Decidieron no inscribirse en el evento

Si en la liga que te dejamos arriba no encontraste la tienda en la que quieres comprar, significa que no participa en las promociones.

