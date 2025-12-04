Ubicación de cámaras del Mexibús; enviarán fotomultas a domicilio

El nuevo reglamento de tránsito del Estado de México ya entró en vigor y es mejor conocer las nuevas ordenanzas con el propósito de evitar una multa al viajar en automóvil o motocicleta.

El nuevo reglamento introduce cambios sustanciales en el esquema de sanciones, nuevas obligaciones para motociclistas y el uso de tecnología para detección de infracciones.

¿Dónde colocaron las cámaras del Mexibús?

De acuerdo con información publicada por la Secretaría de Seguridad del gobierno del Edomex se trata de 38 puntos en los que fueron colocadas las cámara para la aplicación de fotomultas.

Las mismas pueden encontrarse en el siguiente link y la finalidad es principalmente evitar accidentes, ya que las sanciones que captarán serán para los invasores del carril confinado del Mexibús.

Este sistema tecnológico fue instalado entre marzo y julio de 2025 todo el esquema de cámaras abarca las cuatro líneas del Mexibús que comprende actualmente el sistema Mexibús, por lo que cualquiera que rompa la ley puede ser sancionado.

¿Cuánto es la multa por invadir el carril del Mexibús?

Cabe señalar que esta será una de las multas que más problemas podría traerle a los conductores, ya que el nuevo esquema de sanciones no contempla una cantidad única, sino que clasifica la multa en tres niveles para quienes reinciden.

De acuerdo con el valor de la UMA que en 2025 es de $113.14 pesos, es la multa.

Multa mínima: 16 UMAS equivale a $1,810.24 pesos; se impone cuando la persona sancionada no tiene multas.

Multa media: 18 UMAS equivale a $2 mil 36.52 pesos; cuando hay dos o tres infracciones sin liquidar.

Multa máxima: 20 UMAS equivale a $2 mil 262.8 pesos; se aplica con cuatro o más sanciones sin pagar.

