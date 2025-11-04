Matones reales, protectores cosméticos: Héctor Aguilar Camín cuestiona la ilusión de seguridad del gobierno

En su columna “Matones reales, protectores cosméticos”, el periodista Héctor Aguilar Camín señala que el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez , es más que un hecho aislado: es una demostración de que el gobierno no solo está rebasado en seguridad, sino que la ilusión de cambio se ha venido abajo.

El autor señala que no es que el gobierno tuviera credibilidad en materia de seguridad… es que era el único campo donde se percibía algún avance, y ese avance se esfumó.

Héctor Aguilar Camín describe cómo el gobernador de Michoacán fue exhibido públicamente y humillado por la población en el velorio del alcalde asesinado, y cómo la respuesta del gobierno federal fue un coro de condolencias vacías, mientras el combate real al crimen se diluye en promesas.

Para el autor, los hechos demuestran que los matones reales tienen el control y los protectores empiezan a parecer cosméticos: visibles pero ineficaces.

La pedagogía de la impotencia

El periodista Héctor Aguilar Camín subraya que el patrón es claro: en Michoacán, y quizá en todo el país, la lección es directa: quien se opone al crimen organizado, es asesinado; quien promete protección, se maquilla para la foto. “Más político, ni Morena”, ironiza sobre el control estatal y la violencia sin respuesta.

Aguilar Camín advierte que los discursos de “no habrá impunidad” carecen de sustancia cuando las autoridades permiten que las muertes sean públicas, anunciadas, y sin consecuencias reales. Y añade: en ese contexto, la seguridad deja de ser un derecho ciudadano para convertirse en un espejismo.

