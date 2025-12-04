Dónde ver por última vez las reliquias de San Judas Tadeo en México antes de que las regresen a Roma

Más de cinco millones de personas se han dado cita para ver las reliquias de San Judas Tadeo en México desde que llegaron a nuestro país en el 2024. Su gira por el territorio nacional está a punto de llegar a su fin y aquí te contamos dónde podrás verlas por última vez.

El 11 de diciembre es el último día en el que estas reliquias estarán en México antes de que regresen a Roma, a la Basílica de San Salvatore in Lauro, recinto en el que han estado resguardadas desde hace décadas.

¿Dónde se pueden ver las reliquias de San Judas Tadeo en México?

Las últimas parroquias y catedrales en donde tendremos las reliquias de San Judas Tadeo en México se encuentran en la Ciudad de México y son:



Parroquia San José María Escrivá, Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón, el 5 y el 6 de diciembre

Parroquia de María Auxiliadora, Colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, el 7 y el 8 de diciembre

Estas son las últimas oportunidades para ver las reliquias del "Apóstol de lo imposible", uno de los santos más venerados en todo México, a quien las personas se encomiendan cuando la situación es realmente complicada.

El recorrido que han tenido las reliquias de San Judas Tadeo en México

Las reliquias llegaron a México el 29 de julio del 2024 y desde entonces han sido exhibidas en los puntos religiosos más importantes del país. Además de recorrer decenas de recintos en la Ciudad de México, también ha estado en:



Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Puebla

Con un amplio recorrido que ha provocado que más de 5 millones de personas se hayan dado cita para agradecer a San Judas Tadeo por sus milagros y/o, en su defecto, pedir su ayuda en alguna otra situación que atraviesen.

