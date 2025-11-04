¡Ojo! SEP dará lentes gratis a estos alumnos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el programa "Ver para Soñar", con el que entregará 2 millones de lentes gratis a alumnas y alumnos de primaria en todo el país durante el ciclo escolar 2025-2026.

Durante las jornadas de salud del programa Vive Saludable, Vive Feliz se detectó que aproximadamente cuatro de cada diez alumnos de primaria presentan dificultades visuales.

Ante este panorama, Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, anunció el programa cuyo objetivo es garantizar que los problemas de visión no afecten el aprendizaje de niños y niñas.

"Con ello, nos aseguramos de que cada una y cada uno de ellos tenga las mismas oportunidades de aprender, desarrollarse y crecer con bienestar", afirmó.

¿Cómo pedir los lentes gratis de la SEP?

La SEP pidió a las familias que detectaron problemas de visión en la Evaluación de Salud de sus hijos acudir a una clínica para confirmarlo con un optometrista y, de ser necesario, obtener los lentes sin costo.

Durante las Jornadas de Salud Escolar que se realizaron hasta el 17 de junio pasado, se visitaron 17 mil 588 primarias con 738 brigadas integradas por siete mil 744 especialistas de la salud del IMSS, promotoras del DIF, así como servidores públicos de la SEP.

De los 2.7 millones de estudiantes evaluados, también se encontró que cuatro de cada diez tienen sobrepeso u obesidad; uno de cada diez, bajo peso, y seis de cada diez, caries.

Esto forma parte de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) , que da prioridad a la educación y la salud.

Para checar el Expediente de Salud Escolar puedes dar click aquí , cabe destacar que se actualizará cada año y permitirá detectar problemas de salud específicos por región, facilitando una atención más focalizada y eficiente para la población infantil.

¿Qué alumnos pueden pedir lentes gratis?

Todas y todos los alumnos de primarias públicas de México tienen derecho a este beneficio.

