No las uses para tus platillos, estas marcas son imitación de queso manchego

Ya se acercan las fiestas decembrinas y el queso manchego es uno de los ingredientes que no puede faltar en los platillos, por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló cuáles marcas no cumplen con lo que prometen.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Las peores marcas de queso manchego, según Profeco

Se realizó un estudio de calidad donde se analizaron 29 productos y se consideró la marca, denominación, leyenda de conservación, origen, contenido neto, ingredientes, etiquetado frontal, caducidad, entre otros.

Great Value

Kraft Singles

Zwan Premium

FUD

Charrúa

Casa del Campo

Flor de Alfalfa

Golden Hills

En el mercado encontrarás productos llamados “manchego”, “tipo manchego”, procesados, imitaciones e incluso opciones españolas con denominación de origen.



En este episodio del #PodcastRevistaDelConsumidor te contamos qué analizamos en el Laboratorio Nacional de Protección al… pic.twitter.com/zZB8p7p1fg — Profeco (@Profeco) December 2, 2025

¿Qué marcas de queso manchego recomienda Profeco?

Algunos de estos no corresponden y son tipo manchego , no tienen instrucciones de conservación, presentan lote y caducidad en etiqueta adherida y no en el envase.

¿Qué marcas de queso manchego recomienda Profeco?

Caperucita queso manchego a granel

Carranco queso manchego de 400 gramos

Charrúa queso manchego

Great Value tipo manchego de 485 gramos

Flor de Alfalfa de 400 gramos

Esmeralda de 400 gramos

Además, la Profeco recomienda a los consumidores que al momento de comprar el queso tomen en cuenta lo siguiente:

Nombre correcto del producto

Tipo de grasa utilizada

Sellos nutrimentales

Declaración de contenido neto

Ingredientes principales

Tipos de queso manchego

Es importante destacar que algunos de los productos que incumplen es porque dicen ser manchego pero en realidad son tipo manchego.

El queso manchego se elabora con leche y grasa láctea mientras que la imitación puede contener grasas vegetales y otros sustitutos.

Los productos con la leyenda estilo manchego no son queso, solo replican su sabor y textura y los tipo o estilo no garantizan que sean equivalentes al original.

Así que la próxima vez que vayas al súper a comprar queso manchego toma en cuenta las consideraciones de la Profeco para que adquieras el que más se ajuste a tus necesidades.

VIDEO: Te contamos cómo quesillo se lleva con todo [VIDEO] Te contamos cómo el quesillo o queso de Oaxaca es una industria de la que dependen muchas familias desde hace muchas generaciones, además se lleva bien con todo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.