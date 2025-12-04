No las uses para tus platillos, estas marcas son imitación de queso manchego
El queso manchego es el protagonista en muchos platillos mexicanos y la Profeco reveló cuáles son las mejores y peores marcas.
Ya se acercan las fiestas decembrinas y el queso manchego es uno de los ingredientes que no puede faltar en los platillos, por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló cuáles marcas no cumplen con lo que prometen.
Las peores marcas de queso manchego, según Profeco
Se realizó un estudio de calidad donde se analizaron 29 productos y se consideró la marca, denominación, leyenda de conservación, origen, contenido neto, ingredientes, etiquetado frontal, caducidad, entre otros.
- Great Value
- Kraft Singles
- Zwan Premium
- FUD
- Charrúa
- Casa del Campo
- Flor de Alfalfa
- Golden Hills
En el mercado encontrarás productos llamados “manchego”, “tipo manchego”, procesados, imitaciones e incluso opciones españolas con denominación de origen.— Profeco (@Profeco) December 2, 2025
En este episodio del #PodcastRevistaDelConsumidor te contamos qué analizamos en el Laboratorio Nacional de Protección al… pic.twitter.com/zZB8p7p1fg
¿Qué marcas de queso manchego recomienda Profeco?
Algunos de estos no corresponden y son tipo manchego , no tienen instrucciones de conservación, presentan lote y caducidad en etiqueta adherida y no en el envase.
- Caperucita queso manchego a granel
- Carranco queso manchego de 400 gramos
- Charrúa queso manchego
- Great Value tipo manchego de 485 gramos
- Flor de Alfalfa de 400 gramos
- Esmeralda de 400 gramos
Además, la Profeco recomienda a los consumidores que al momento de comprar el queso tomen en cuenta lo siguiente:
- Nombre correcto del producto
- Tipo de grasa utilizada
- Sellos nutrimentales
- Declaración de contenido neto
- Ingredientes principales
Tipos de queso manchego
Es importante destacar que algunos de los productos que incumplen es porque dicen ser manchego pero en realidad son tipo manchego.
El queso manchego se elabora con leche y grasa láctea mientras que la imitación puede contener grasas vegetales y otros sustitutos.
Los productos con la leyenda estilo manchego no son queso, solo replican su sabor y textura y los tipo o estilo no garantizan que sean equivalentes al original.
Así que la próxima vez que vayas al súper a comprar queso manchego toma en cuenta las consideraciones de la Profeco para que adquieras el que más se ajuste a tus necesidades.
