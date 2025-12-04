Descubren en La Lagunilla entierros mexicas que redefinen el antiguo Tlatelolco

Un equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrió en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México (CDMX), los restos de una vivienda que perteneció a antiguos habitantes de Tlatelolco.

Durante las excavaciones localizaron tres entierros humanos, un tlecuil (fogón de piedra utilizado para cocinar) y cerámica del estilo Azteca III, correspondiente al periodo Posclásico Tardío , entre 1325 y 1521.

El hallazgo se realizó como parte de trabajos de salvamento arqueológico en un predio ubicado sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, muy cerca de la actual Zona Arqueológica de Tlatelolco. Los trabajos comenzaron el pasado 6 de octubre y finalizarán el próximo sábado 6 de diciembre.

¿Por qué es importante el hallazgo en la colonia Guerrero?

Los arqueólogos explicaron que el sitio muestra tres etapas de ocupación de habitantes mexicas y tlatelolcas. Esto ayuda a comprender cómo vivían las personas en esta parte de la cuenca antes de la llegada de los españoles.

Además, la excavación permitió identificar que la zona era tierra firme, algo relevante porque la mayor parte del Valle de México era lacustre. Esto aporta pistas sobre los límites del antiguo islote tlatelolca y sobre los barrios cercanos, como Atezcapan, donde hoy se encuentra La Lagunilla.

Así eran los entierros encontrados en La Lagunilla

Los tres entierros localizados pertenecen a personas jóvenes:



Un menor de edad de 2 a 5 años , colocado boca arriba y acompañado de una ofrenda formada por una copa bicónica de estilo Texcoco y huesos de animal.

, colocado boca arriba y acompañado de una ofrenda formada por una copa bicónica de estilo Texcoco y huesos de animal. Un neonato de 0 a 3 meses , encontrado boca abajo y sin cráneo, posiblemente debido a la desintegración por el paso del tiempo.

, encontrado boca abajo y sin cráneo, posiblemente debido a la desintegración por el paso del tiempo. Un subadulto —adolescente— de 12 a 15 años, colocado en posición fetal y también sin cráneo. Los especialistas analizarán las vértebras para saber si esta ausencia fue intencional.

Los tres entierros estaban asociados a los espacios de la vivienda, lo que confirma que se trata de restos pertenecientes a una familia que habitó este lugar.

Descubrimiento del INAH daría indicios de cómo era el Tlatelolco antiguo

El objeto más representativo es el tlecuil de piedra, un fogón rectangular de 40 por 30 centímetros. Estos elementos eran comunes en los hogares prehispánicos, donde se usaban para cocinar y calentar alimentos.

También se recuperaron fragmentos de malacates, vasijas, figurillas y navajas de obsidiana, además de un sello con la figura de un mono relacionado con Ehécatl , dios del viento. La calidad de la cerámica y los objetos sugiere que la familia que vivió ahí tenía cierto estatus social.

El hallazgo aporta piezas clave para entender cómo se organizaban las viviendas y la vida cotidiana en Tlatelolco antes de la Conquista.

